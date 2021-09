Tras una larga pausa, debido a la coyuntura generada por la pandemia, We The Lion regresó con más energía para presentar nuevo material en el campo musical local e internacional.

“Tenemos muchas ganas de volver al ruedo, tocar en vivo, ver a nuestros fans y seguir sacando nueva música. En lo que resta del año se vienen nuevos lanzamientos, nuevos videos, muchos shows y sobre todo el lanzamiento de ‘Kismet’, nuestro segundo álbum de estudio, el cual nos tiene muy emocionados porque lo tenemos listo hace bastante tiempo y ya queremos compartirlo con todos y que nos puedan escuchar tocándolo en vivo”, señalaron en comunicado de prensa.

Dentro de lo nuevo, We The Lion anunció el estreno de “Wake Up”, un sencillo que forma parte del segundo álbum de estudio “Kismet”, y que habla de la realidad de muchos peruanos frente a lo generado por la pandemia.

“Wake Up” se hace muy especial para la agrupación pues marca el inicio de un trabajo íntegramente de We The Lion, pues “Alonso (Briceño) asumió el reto de la dirección del video y Paloma, su esposa, se encargó de la cámara y la verdad que nos hemos quedado sorprendidos con el resultado final. Todo el proceso fue largo pero muy, muy divertido y seguramente no será el último que hagamos”.

El lanzamiento de la canción se hizo a través de todas las redes y plataformas musicales de la banda nacional.

