We the Lion en sesión acústica EN VIVO en El Comercio

La banda peruana We the Lion visita las instalaciones de El Comercio para conversar sobre su primer acústico en el Gran Teatro Nacional. Además, interpretará lo mejor de su repertorio.

Esta será la primera vez que la banda toca en vivo con una orquesta sinfónica de más de 140 músicos en escena. Esta presentación tiene objetivo despedir a su disco debut "Violet".

El álbum "Violet" se hizo muy conocido gracias a su éxito "Found Love". "So Fine", "Move Along" y "I Want You to Know" son algunos de los otros temas de su primer disco.



Luego de una exitosa gira de conciertos en España donde pudieron mostrar su música, los integrantes de la banda peruana We the Lion Paul, ahora están ensayando para dar lo mejor de sí en esta presentación, que según ellos, promete ser totalmente inolvidable.



DATO

Fecha: 24 de Octubre

Lugar: Gran Teatro Nacional:

Entradas: Teleticket desde S/28. 50 soles.