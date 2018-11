YouTube: Mon Laferte estrenó "Norma", su nuevo álbum

La cantante chilena Mon Laferte sigue cosechando éxitos en su carrera musical. Tras la buena acogida de sus dos primeros álbumes "Vol.1" y "La Trenza", la intérprete de "Tu falta de querer" anunció el lanzamiento de su nuevo disco "Norma".

Este nuevo trabajo discográfico contará con material completamente nuevo realizado en los reconocidos Estudios Capitol de Los Ángeles, California, donde también han grabado Frank Sinatra, Nat King Cole, Ray Charles, The Beach Boys, Green Day, entre otros.

"Norma" está compuesto por 10 canciones inéditas que incluyen "El Beso", en cuyo videoclip aparece el actor Diego Luna, y "Por qué me fui a enamorar de ti".

"'Norma' es un álbum bastante cinematográfico, lo grabamos en una hora, a lo Frank Sinatra; todos juntos cantamos y tocamos las 10 canciones una vez de corrido y ya teníamos el álbum. Hay cosas que sólo se pueden lograr grabando de esa manera, todos los músicos tocando las 10 canciones", manifestó Mon Laferte a través de un comunicado emitido por Universal Music.

"('Norma') es un álbum que relata etapas de una relación de pareja desde el comienzo, cuando se conocen hasta que termina esta relación, y yo digo que es más bien una obra de teatro, una película más que un álbum por sí solo", agregó Laferte.

El nuevo álbum de Mon Laferte incluye las canciones "Ronroneo", "No te me quites de acá", "Por qué me fui a enamorar de ti", "Quédate esta noche","Caderas blancas", "El mambo", "El beso", "Cumbia para olvidar", "Funeral" y "Si alguna vez".

Cabe señalar que paralelo al lanzamiento de este nuevo álbum, Mon Laferte también presentó, a través de su cuenta de YouTube, el videoclip de la canción "El Mambo".

Además, Mon Laferte se encuentra nominada en la categoría Canción del año por el tema "Antes de ti" en la 19 entrega del Grammy Latino, donde también tendrá una participación musical. La ceremonia se realizará el próximo 15 de noviembre en Las Vegas, Nevada.