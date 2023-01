Noah Centineo continuará cautivándonos. El actor, que logró reconocimiento con las comedias románticas, protagoniza la una miniserie de Netflix que tiene drama, adrenalina y ficción: ‘El novato’.

La plataforma streaming, luego de ver el éxito de la miniserie, decidió renovarla para una segunda temporada.

¿De qué trata ‘El novato’?

Esta producción sigue a Owen Hendricks (Centineo), un abogado de la CIA que, en su primera semana de trabajo, vive un giro inesperado.

Ante las situaciones que vive, se ve enredado en un juego peligroso que involucra lo político y las trampas. Además, debe trabajar a contrarreloj para completar su misión llevando a que este joven deje una huella imborrable en su centro de labores.

La historia de ‘El novato’ atrapó a más de uno, sin embargo, el final dejó con una pregunta abierta. Por ese motivo, Netflix decidió renovarla para una segunda temporada. Hasta el momento no se sabe la fecha de estreno, solo que será para el 2024.

Noah Centineo se convierte en superhéroe

“Black Adam”, protagonizada por Dwayne Johnson, ha trascendido que el antihéroe se enfrentará a la Justice Society of America. Y la sociedad ya tiene a su primer miembro, porque Noah Centineo fue elegido para interpretar a Atom Smasher.

The Hollywood Reporter informó que el actor de “A todos los chicos de los que me enamoré” fue el encargado de dar vida a Atom Smasher. En los cómics de DC, él y Black Adam suelen ser buenos amigos, así que se espera que ambos actores compartan bastantes minutos de pantalla.

El superhéroe que encarnó a Noah Centineo es capaz de aumentar su fuerza y su resistencia gracias a sus poderes, que le permiten aumentar el espacio entre sus átomos. Esto también le da la posibilidad de crecer en tamaño de un modo similar al de Ant-Man en Marvel, y de aumentar su masa corporal todo lo que quiera.

Atom Smasher ya apareció en la segunda temporada de la serie “The Flash”, interpretado por el ex luchador de la WWE Adam Copeland.

Centineo, de 26 años, tuvo roles menores en series de Disney Channel como “Austin & Ally” y “Shake It Up”. En 2015, se integró al drama “The Fosters”. Pero la fama no llegó hasta que fue elegido para la cinta de Netflix “A todos los chicos de los que me enamoré” y sus secuelas. Allí da vida a Peter Kavinsky, novio de la protagonista Lara.