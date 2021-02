Conforme a los criterios de Saber más

¿Cuántas tarjetas por el Día de San Valentín que no tengan temática heterosexual podrían encontrarse en una tienda peruana cualquiera? Muy probablemente ninguna. Y es por esa lamentable falta de diversidad que ha surgido una iniciativa para representar a parejas diferentes en unas postales que, por fin, podrán regalarse en la celebración del amor de este fin de semana.

El proyecto se llama Amores Diversos y fue ideado por el publicista Joaquín Belaunde, del estudio creativo Newnormal; Javier Masías, de la librería Babel; y Rocío Diestra, talentosa ilustradora y autora de “Este libro no es acerca de ti”. Uniendo ideas, decidieron trabajar contra una pregunta legítima: ¿por qué se ha secuestrado el amor para dedicarlo a solo un sector de la población?

Es así que, para esta primera parte de su iniciativa, han creado tres tipos de tarjetas sin estereotipos: una con una pareja gay masculina, otra con una pareja de lesbianas, y una tercera que representa a una pareja no binaria, con la idea de que cada quien elija la que mejor le representa.

Como señala Javier Masías, la idea es tentar un mercado de sexualidades no hegemónicas y generar un precedente. Ciertamente, el equipo creativo sabe que las tres tarjetas que hoy ofrecen no representan a la totalidad de las parejas, y es por eso que buscarán ampliar la colección progresivamente, sumándose a la lucha por la igualdad y los derechos LGTB+ y generando un diálogo en estas fechas.

Una de las tarjetas por San Valentín de la colección Amores Diversos.

AMOR ES AMOR

La campaña Amores Diversos ya se presentó con muy buena acogida en redes sociales, y a ella se han sumado figuras reconocidas como Jely Reátegui, Jason Day, Raquel Rottmann, Ricardo Morán, Bruno Pinasco, Fiorella Pennano, José Dammert, y más.

“Estas tarjetas no necesariamente representan un reclamo ni tienen una bandera política –agrega Masías sobre el proyecto–. Se han hecho con cariño y no a patadas”. Y por eso mismo destaca que, si bien se están lanzando a propósito del Día de San Valentín, pueden venderse y regalarse incluso fuera de esta fecha celebratoria. Porque el amor no tiene fecha ni temporada.

Un detalle importante que también resalta el equipo detrás de Amores Diversos es que ninguno de ellos obtendrá ganancias por hacer ni producir las tarjetas. Es por eso que buena parte de lo recaudado por las ventas estará destinado a la Casa Trans de Lima Este, ubicada en Ate. Una organización bastante bien gestionada que, justo en estos tiempos pandémicos, necesita apoyo como nunca antes.

Una de las tarjetas por San Valentín de la colección Amores Diversos.

Cada tarjeta de Amores Diversos cuesta S/20. Vienen en tres modelos.

Pueden adquirirse en la librería Babel (en el Instagram @babel.lima) o en tiendas Dédalo (www.dedalo.pe o al teléfono 945-016-462)





