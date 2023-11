Doce años después de la primera edición de “Hay una chica en mi sopa”, Silvia Núñez del Arco lanza una reedición (o reescritura) de su novela sobre la historia de Lucía y su profesora Alicia. Esta vez, contada con verdad y con el corazón expuesto, a modo de catarsis emocional, buscando sanar sus heridas.

“También es una reivindicación a mi historia real con esta persona porque cuando pasó el tiempo sentí que no le estaba dando el lugar que podría haberle dado. Y entiendo que pudo haberse sentido defraudada en su momento. La idea ahora es curar, pero sobre todo contar la historia como realmente fue y darle el respeto que merece”, señala.

‘Hay una chica en mi sopa. La historia real’ (Planeta, 2023) está escrita desde cero, aclara Núñez del Arco Vidal. La trama ahora está enfocada en los problemas familiares de Lucía y en la relación amorosa-maternal que desarrolló con su profesora de alemán, una mujer mucho mayor que ella.

“Cuando a Lucía le cambian de colegio y de alguna manera está perdida porque empieza su adolescencia y no tiene una madre cercana a quien confiarle sus cuentos, aparece esa maestra atractiva con un aire misterioso y que, además, la mira. Y Lucía, por primera vez se siente mirada por alguien. Se siente atraída porque es la figura maternal que está buscando o quizás porque está confundida, y es algo más que eso para ella. Dejo que el lector saque sus propias conclusiones en ese sentido”, aclara la escritora.

Otra mirada

Según, Silvia, la versión original no le gustó a la protagonista de su historia y espera que esta nueva entrega, contada desde una perspectiva más madura, respetuosa y verdadera, sea de su agrado.

“Me dijo que no le gustó porque ponía mucha ficción y hacía que pasaran cosas que realmente no pasaron. Por ejemplo, que se enredara con el director del colegio. Y eso nunca ocurrió, Y esta ambigüedad (sobre su sexualidad) que dejo abierta de alguna manera la sentí también. En ese sentido, me gusta el libro porque demuestra que no todas las relaciones tienen que tener un nombre. Puede tratarse de una amistad, un noviazgo o un enamoramiento”, detalla la pareja de Jaime Bayly. “Y espero que esta versión le guste porque la escribí con cariño y respeto. Le enviaré un libro para que lo lea”, asegura.

Núñez del Arco publicó su primera novela el 2010, “Lo que otros no ven”, a los 21 años. Esta reedición de “Hay una chica en la sopa” es su sexta publicación. Su próximo libro estará inspirado en su niñez.

“Quiero escribir hasta el último día de mi vida porque es mi vocación. Cada libro es una gran alegría, es la confirmación de que tengo un valor. Definitivamente, me falta mucho camino por recorrer como escritora, pero estoy muy contenta con mi progreso y cómo estoy llevando las cosas. Jaime siempre me pregunta cuándo empezaré mi próximo libro. Pero todavía no me siento lista para sentarme a escribir sobre mi infancia”, asevera.

Con padres ausentes emocionalmente, Silvia creció carente de afecto. Su profesora de alemán jugó un papel fundamental en esa etapa de su vida.

“Crecí sintiendo que lo que me pasaba a nivel familiar era normal. No quiero juzgar a mis padres, ni sonar que me estoy quejando de ellos, porque creo que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento, emocionalmente. Nunca tuve carencias económicas, pero sí afectivas”, aclara.

Silvia está casada con el periodista y también escritor Jaime Bayly. En enero de 2010, se hizo pública la relación, cuando él la invitó a su programa. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Inolvidable día

Después de aquel 7 de febrero del 2010, día en que Jaime Bayly la presentó como su pareja sentimental en televisión nacional, la vida de Núñez del Arco no volvió a ser la misma. Ante el asedio de la prensa, la escritora, recuerda, que tuvo que dejar su casa y refugiarse en un hotel utilizando un nombre que no era el suyo.

“Tenía 20 años. Odiamos las consecuencias que esa presentación trajo. Salí de la entrevista y ya nada era igual. Fuimos valientes. Fue manera de decirle al mundo, que el amor no es convencional, que puede ser escandaloso de alguna manera, y que eso no significa que sea malo”, asegura.

“Muchos decían que me estaba usando para ser candidato presidencial y que sea su primera dama. El tiempo se encargó de poner todo en orden y demostrar que nada de lo que se decía era verdad. El tiempo pasó y ya no somos los mismos. Me volví más pudorosa, pero Jaime me impulsa a no tener miedo, a contar las historias que realmente me duelen. Nos completamos. Y no me veo siendo mamá nuevamente. Estamos contentos con la rutina que tenemos lo tres, con Zoe”, subraya.

Silvia Núñez del Arco debutó en la literatura en 2010, a los 21 años, con la novela "Lo que otros no ven". (Foto: Alessandro Currarino)