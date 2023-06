En una Lima tomada por monstruos, los remanentes de la humanidad luchan por sobrevivir. Esa es la premisa de “Afuera”, una obra de ciencia ficción que se presentará en la Sala Quilla de Barranco a partir del 9 de junio.

Escrita y dirigida por Jorge Bardales, la idea de crear una historia sobre una Lima postapocalíptica le vino tras ver reportajes de las calles de la capital deshabitadas durante la pandemia. “Me puse a pensar, ¿qué pasaría si esto va más allá? Si no fuera producto de un virus que nos obliga a estar a todos encerrados, sino de un peligro más drástico e inmediato”, revela el realizador en conversación con El Comercio.

El resultado de esto fue el cortometraje “Afuera”, publicado en YouTube el 13 de marzo del 2021 e inspirado en películas como “Un lugar en silencio”, “Mad Max” y “La guerra de los mundos”. En este, dos almas perdidas y desesperadas se conectan por casualidad con una videollamada en su mayor punto de desesperación: Valeria (Mayella Lloclla) dispuesta a salir de su relativamente seguro sótano para darle punto final a su vida y Piero (Dante del Águila), un sobreviviente cuya vida pende de un hilo que intenta convencerla del valor de su existencia.

Ante los buenos comentarios por el cortometraje, Bardales decidió expandir la historia. “Se concibió en varios formatos como una serie para Netflix, pero era muy complicado conseguir el presupuesto”, confesó. “También se pensó en un largometraje, pero si lo hacía por este método la película probablemente saldría en el 2030″.

El teatro fue entonces la solución más factible e inmediata para Bardales, animado también por Dante del Águila, quien se mantuvo en el proyecto durante la transición entre medios y la expansión de la historia para explorar aún más el mundo de “Afuera”.

Es así que la trama se expande en la obra teatral, que toma el cortometraje como si fuera el primer acto – o episodio, según su autor- de la aventura. “Se han añadido ciertos detalles y se han acompañado algunas cositas, pero es esencialmente la historia es la misma”, señala Bardales. “De este primer episodio, el relato va por otros caminos y se revela, por ejemplo, lo que pasa con el personaje de Piero y Valeria”.

Además de expandir los lugares, también se ha expandido el elenco de los personajes y además de la presencia de Dante del Águila, se unen a la obra los actores Yamile Caparó, Pilar Núñez, Fernando Pasco y Marcos García-Tizón.

Marcos García-Tizón y Fernando Pasco interpretan a dos personajes que luchan por el futuro de la humanidad. / Renzo Flores

El resultado es una intrigante propuesta, que combina los géneros de la ciencia ficción, la comedia negra y el suspenso, de manera similar a películas como “Zombieland” o “Shaun of the Dead”. Cabe señalar que el aspecto humorístico no busca opacar el horror de la historia y la obra ha buscado que el público pueda compartir la tensión que sufren sus protagonistas gracias a un extenso trabajo sonoro.

“Hablamos de esto que está afuera, pero también lo escuchamos”, revela Dante del Águila. “Es bien atmosférica la puesta en escena, lo que para mí personalmente ha sido el mayor, y más bonito, reto para contar esta historia”.

“Afuera” se estrenará este 9 de junio en la Sala Quilla de Barranco (Av. Bololgnesi 397) con funciones los viernes, sábados y domingos a las 8 de la noche hasta el 2 de julio. Las entradas están a la venta en Joinnus y Atrápalo a S/.45, o en boletería a S/.50 (general) y S/.40 (estudiantes y jubilados).