Hace 11 años Carlos Alcántara se subió a un escenario y nunca más se bajó. Algunos podrían decir que la historia del popular ‘Cachín’ comenzó mucho antes, con “Patacláun”, pero esa es la prehistoria. El lugar era el bar El Dragón, ubicado en Barranco. Allí, frente a un público que en nada se compararía al que convocaría Alcántara en los siguientes años, empezó a contar una anécdota y luego otra y otra y otra. Y la gente que comenzó a reírse contagió a otra y la popularidad del artista se desperdigó por Lima y provincias con rapidez.

El popular ‘Cachín’ en “¡Asu mare!”, espectáculo que comenzó como un unipersonal que se presentó por primera vez en el 2009 en el bar El Dragón de Barranco.

Hoy, más de una década después, Alcántara sigue en escena pero en modo virtual. Desde mañana, vía Netzun.com, las personas podrán ver “¡Asu mare!” y con su aporte ayudar a los trabajadores de la producción cinematográfica local, cuyos nombres solo aparecen en los créditos, al finalizar una película. “Lo recaudado será para los técnicos, camarógrafos, asistentes, vestuaristas, ayudantes, luminotécnicos y todos aquellos que son fundamentales en una película pero que el público no conoce”, dice Alcántara.

—¿Cómo pasas los días de cuarentena?

Trato de mantenerme creativo. Al tener un hijo especial tengo una familia especial. También aprovecho para hacer cosas en la casa, que antes por tiempo y trabajo no siempre les prestaba atención. También este tiempo me sirve para repensar algunas cosas de mi carrera. Ya estoy con ganas de generar un contenido nuevo y empezar algo distinto. Por allí que termino en algo parecido al show con el que empecé hace unos años.

—El mismo show que ahora compartes en Internet para ayudar a las personas que trabajan en la producción de películas.

Sí. Es un video que en principio se iba a usar en alguna de las películas, pero luego nos dimos cuenta de que el ritmo era diferente. Una cosa, para mí, era hacer el show frente a 200 personas y otra era hacerlo para 5.000. Ante tanta gente mi ritmo era un poco más lento y la película necesitaba mayor velocidad, más agilidad. Entonces ese material se quedó guardado y ahora nos servirá para ayudar a personas fundamentales del cine. Los actores solo somos un puntito en medio de una gran cantidad de profesionales que trabajan en una película.

—¿Qué proyectos tuviste que posponer este año a raíz de la pandemia?

Ya estaba casi terminada la película “Igualita a mí”, que hice con Daniela Camaiora y estaba por estrenarse en agosto. Luego tenía el proyecto de una película que era una coproducción peruano-mexicana. Y ahora, en abril, estaba por viajar a España para actuar en un ‘thriller’ con Paz Vega; ese, que es posiblemente el proyecto más grande de mi carrera, porque participaba gente bien ranqueada, ahora está pospuesto.

—¿Cómo ves el futuro cercano del cine y del teatro en medio de esta coyuntura?

Bueno, va a pasar tiempo para que podamos estar en espacios juntos y los que pagan pato son los lugares como los teatros y los cines. Yo creo que lo que queda es adecuarse como la gente que está haciendo cosas para compartir en Internet. El teatro, por ejemplo, siempre ha superado los momentos más difíciles de la humanidad y se ha reinventado. Hay que seguir haciendo eso. No se puede parar.

—¿Cómo va tu camino para ser director de cine?

Me gusta la cámara, ya me he ido comprando algunos equipos, luces, sonidos, cámaras y me encanta la vida silvestre. Me la paso filmando aves, insectos, mostrándole lo que grabo a mi hijo. También lo grabo a él y a mi esposa a cada rato. La dirección es algo que me llama y lo terminaré haciendo. Pero tiene que ser algo que me pase a mí, que sea mío y lo que más me da vueltas es contar algo sobre la educación. Yo, y creo todos, somos resultado de ese fenómeno de tener suerte y contar con buena educación o tener mala suerte y tener mala educación. Yo recibí una mala educación, luego aprendí por mi cuenta. Un profesor llegó a decirme que no tenía ningún talento, solo que era curioso. Y esa curiosidad me ha ayudado toda mi vida.

Ver para ayudar

Miguel Valladares, gerente general de Tondero, anuncia que su compañía firmó una alianza con la plataforma Netzun para incluir en su catálogo el unipersonal de Alcántara. “Por S/15 puede tener el video y verlo de forma ilimitada en familia”, asegura. Estará disponible desde este sábado 25 de abril, a las 7 p.m., y el pago podrá realizarse con tarjetas de crédito o débito, Yape y transferencia bancaria.

El video corresponde al último show que dio Alcántara en el Parque de la Exposición. “Esa fue una presentación muy especial no solo porque mi madre estaba en el público, sino porque filmamos con varias cámaras y tuve que seguir varias indicaciones e incorporar mucho trabajo técnico”, señala el actor.

