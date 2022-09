Que Patricia Alquinta, Silvia Bardales y Lucy Bacigalupo, tres de las actrices cómicas más recordadas de la televisión nacional, se reencuentren sobre el escenario después de casi una década tiene un responsable con nombre y apellido: Fernando Armas. El contacto fue posible gracias a las redes sociales e impulsado por la nostalgia de haber compartido tanto tiempo juntos en programas como “Risas y Salsa” y “Risas en América”. “Los ex risas hicimos un grupo de WhatsApp y así se dio esta oportunidad de trabajar otra vez juntos. Ahora estamos con muchas ganas de que el público que nos ha seguido por más de 30 años nos vea en esta nueva etapa de nuestras vidas”, cuenta el imitador. En los últimos años Patricia estuvo fuera del país, Silvia participó en producciones de corte dramático y Lucy se dedicó al teatro y a la animación. Esta vez con la chispa intacta de sus mejores años regresan con “Locas de humor” para interpretar a tres amigas que por diversas circunstancias dejaron de verse y que se reúnen nuevamente para compartir sus recuerdos, problemas y sueños. Con los años una de ellas se ha convertido en un ama de casa sin una pizca de modernidad y con desconocimiento total de la tecnología; la otra es una empresaria con poco éxito en el campo inmobiliario; y la última, tiene una cuenta en Tinder y está a punto de abrir otra en OnlyFans para ganar dinero a toda costa. La trama, señala Armas, se cuenta de manera distendida para reírnos de nosotros mismos.

Muchos todavía recordamos los sketch de “Risas y Salsa” y “Risas en América” que ustedes protagonizaban. ¿Esta obra sigue esa línea o rompe con ella?

No es el gag, no es el musical, no son las plumas y lentejuelas, no es la risa exagerada es más bien reflexionar sobre cómo muchas personas de mi edad y generación nos vamos quedando en el tiempo cuando más bien debemos adecuarnos a ellos para estar vigentes. Por ejemplo, el solo hecho de volver a tener contacto con amigos de mucho tiempo gracias a las redes sociales. Ese es el principal mensaje de esta obra. Todo esto matizado con charadas, karaokes y reflexión. Para mí esta es una bonita oportunidad para reafirmar que la risa es la mejor terapia que podemos tener para sobrellevar la vida y contar nuestras historias.

Entonces, es un humor más maduro.

Hay un giro de realidad y humor. Porque hay que entender que las fortalezas de las chicas ya no son las mismas, que el lenguaje con el que hoy en día nos expresamos no es el mismo que el de hace un par de décadas. Ya no es el golpe burdo. Lo que ellas hacen es contar desde su experiencia cómo es que el mundo ha ido cambiando. No tenemos ninguna intención de que el público sea el instrumento para reírnos. El chiste hecho y contado de los viejos tiempos ya no surte efecto.

¿Ha sido difícil volver al ruedo con Silvia, Patricia y Lucy?

No es que ellas hayan dejado de estar vigentes sino que han estado y están en producciones distintas, pero nunca han dejado de ser las actrices de humor que son y que recordamos. En esta comedia hay mucha interacción entre las actrices. Silvia tiene muchísima experiencia en distintos géneros, Patricia le agrega frescura a su humor y Lucy es una mujer con mucha cancha y con una chispa innata. Es un espectáculo para chicos de 18 años para arriba porque creo que menores de edad no lo entenderían porque tienen otro tipo de velocidad.

En manos de Armas, Silvia Bardales, Lucy Bacigalupo y Patricia Alquinta se convierten en Silvia Rajada, Lucy Potosen y Patty del Cacho, tres amigas que se reencuentran luego de muchos años.

También reaparecerá ‘Laura Chozzo’. ¿Ha tenido algún problema por esta imitación?

Será la cuarta loca. No es por crear polémica, pero en un primer momento Laura apreciaba mucho al personaje e inclusive me prestaba su ropa, pero luego se molestó. Christian era el más afectado, tanto que quería tenerme en frente para reclamarme. Pero cuando Laura se separó de él todo cambio. Ella me ha permitido de nuevo hacer este personaje en el “Reventonazo de la Chola” donde trabajo y ahora en esta comedia. Lo único malo es que luego de imitarla me queda afectada la garganta con tanto grito (risas).

Usted es el productor y director de esta obra ¿ya había tenido oportunidad de asumir estos roles?

He sido productor y director en televisión de “Comediando” y “24 Minutazos”. No tengo la escuela, pero 32 años de carrera me permiten hacer un trabajo donde puedo manejar la actualidad. Hay que reconocer que uno en la vida pasa por distintos procesos, pero yo tengo la bendición de ser un artista al que le gusta hacer reír. En el teatro sí es mi primera incursión como director.

¿También es el creador del guion o cómo se arma la historia?

La idea original es mía, pero no puedo negar el gran aporte de las chicas. Su experiencia es invalorable. En las comedias el aporte de los actores representa al menos el 50% de lo que pones sobre el escenario. Los guionistas o el director aportan ideas, pero el talento, el carisma, la chispa es lo que hace funcionar una obra de este tipo.

Reír siempre es necesario, sobre todo en momentos de crisis…

Sí, y yo siento que el Perú no es un país feliz, vivimos en la desconfianza. Desde que salimos a caminar como peatón o cuando tomamos un taxi. Y lo que hace la desconfianza es generarte temor y preocupación. Los que somos mensajeros de alegría debemos entender que nuestra misión es ser el tubo de escape de la situación caótica en la que vivimos