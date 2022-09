Una familia se reúne en una videollamada a larga distancia. Aunque los vemos sentados unos al lado del otro, la magia del teatro actúa una vez más para convencernos de que se encuentran dispersos entre Lima y Estados Unidos. El retrato es sublime: una familia funcional de clase media que celebra alegremente el cumpleaños del hijo menor, Leandro (Mario Cortijo), un joven estudiante de dramaturgia. ¿Qué podría salir mal?

El anuncio de separación de los padres María Laura y Antonio (Denisse Dibos y Javier Valdés) es el primer quiebre. Aunque intenten minimizar el problema, sus sonrisas amplias esta vez se tornan incómodas. El impacto que deja la noticia en la hija mayor (Alicia Mercado) abrirá una caja de pandora de recuerdos dolorosos que habían intentado ocultar escondiéndola bajo la alfombra.

“Tiempos mejores”, es una obra peruana escrita por Mikhail Page y Rasec Barragán, que intenta exponer la cicatriz transgeneracional de los secretos familiares. “Esta obra habla del daño que hacemos los padres al no atender las necesidades más sensibles de los hijos, y las repercusiones que tiene en la personalidad del joven que luego puede convertirse en madre o padre de familia”, explica el director Roberto Ángeles.

La simpleza del montaje invita a que el espectador haga un ejercicio mental mayor: la escenografía está compuesta básicamente de cuatro sillas y tres paredes imaginarias que en ocasiones se rompen para favorecer el dramatismo.

Al tratarse de una obra de realismo psicológico, podemos encontrar nuestras falencias reflejadas en alguno de los personajes, con problemas familiares comunes que nos hacen sentir expuestos. Sin intentar dar lecciones morales, la puesta pone en la mesa situaciones para que el público se cuestione.

“Eso es lo que me gusta de la obra, que te dice que no todo lo que se ve en la foto familiar es lindo. ¿Qué hay detrás de los secretos de una familia? ¿Pueden los secretos hacer que se desintegre una familia, que fracase un matrimonio, que los hijos se alejen y se vayan lejos para no volver a tener un vínculo cercano? A veces hay mucho resentimiento y dolor que no es atendido, y cuando sale a luz recién eres consciente de lo mucho que falta sanar”, menciona Denisse Dibós sobre su propia experiencia al enfrentarse al guion.

Pese al mensaje tan contundente que guarda, la obra tiene momentos de comedia que alivian la situación y la salvan de convertirse en un drama difícil de procesar. Cabe destacar que esta obra fue ganadora del Estímulo Económico a las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura y tuvo una versión virtual exitosa, por lo que se decidió realizarla presencialmente.

El argumento de la obra plantea la virtualidad entre los personajes, los actores fingen que no están en el mismo espacio, pero lo están. / Hugo Perez

La temporada de “Tiempos mejores” va hasta el 24 de octubre, de jueves a sábados a las 8:00 p. m. y domingos a las 7:00 p. m. en el Teatro Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma, ubicado en Av. José Larco 770, Miraflores. Las entradas se encuentran disponibles en Joinnus.