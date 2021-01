Con el distanciamiento social, las plataforma de las teleconferencias se convirtieron en tabla de salvación para el teatro local ¿Crees que fue la alternativa encontrada?

Fue una de las más utilizadas. Hubo diálogos y discusiones, pero no encuentro, localmente, experiencias que no hayan sido a través del Zoom. Pienso que lo más monocorde fueron las experiencias personales de una persona grabándose en su casa, un día en confinamiento. Se abusó de las experiencias intimistas. ¡A quien le importa eso!

Entonces, el concepto del festival es mostrar qué otras posibilidades escénicas hay más allá del zoom.

Sobre todo cómo mantener vivo nuestro espíritu creativo y nuestra relación directa con el público. Cómo mantenerlo en estado de sorpresa. Por eso hemos buscado propuestas que vayan más allá de eso.

Curiosamente, a pesar de las dificultades propias de la emergencia sanitaria, el cartel del festival este año tiene una notable cantidad de participaciones. ¿Cómo es posible?

Hay una solidaridad internacional, una necesidad de seguir insistiendo como gremio lo que permite una mayor disponibilidad de los artistas que te ofrece cosas más “raras”. Por ejemplo, para la inauguración, tenemos una pieza hecha especialmente para el Gran Teatro Nacional, pero no para para ser presentada en el escenario, sino para que un grupo de bailarines invada el teatro, se apodere de él, lo anime, le devuelva su alma.

Karin Elmore, Directora del Festival Temporada Alta. (Foto: Archivo personal).

¿Una propuesta para utilizar el GTN sin público?

Esa era la idea inicial. En “Variation sur les paysages de l’âme”, de la compañía: Studio Fictif, ellos entraban a bailar transitando por toda la platea. Cuando imaginamos este espectáculo, estábamos en la Fase Tres, y pensábamos hacer un concurso para invitar a un solo espectador o espectadora para verlo. Y que se filmara para ser transmitido. Finalmente, con las limitaciones de aforo de la Fase cuatro, podemos poner público en los palcos, con la separación que exige el protocolo. La capacidad de 1500 personas del GTN se reduce a 140 personas. Ahora, con las nuevas medidas, será un poco menos, 100 personas. Pero lo interesante del espectáculo es que significa un grito de humanidad que sale del escenario para invadir el espacio del público. Está dirigido por Aina Alegre, que tiene su compañía en Paris y que para este espectáculo está trabajando por zoom con bailarines locales. Ella va a venir, y hará sus 14 días de cuarentena antes de poder trabajar en el GTN.

La compañía española El Conde de Torrefiel presenta la experiencia sonora: “Se respira en el jardín como en un bosque”. (Foto: Festival Temporada Alta).

¿Con las cancelaciones de los viajes a Europa, como pueden llegar los invitados?

Hemos hecho una locura. Tuvimos que cancelar algunos artistas que iban a venir. Ella llegará vía Panamá. Y luego de la cuarentena, le hacemos la prueba antes que entre a dirigir. Actualmente su asistente de dirección está trabajando con los bailarines, quienes han incorporado la mascarilla en su vestuario, manteniendo la distancia de metro y medio entre uno y otro.

¿Como coreógrafa, como sientes que las limitaciones que exige el protocolo pueden convertirse en un reto para la creación escénica?

Se altera todo. La única manera que puedes tener un grupo de 20 personas trabajando una coreografía hoy en día sea en streaming o presencial con un 30% de aforo, es que los bailarines lleven mascarilla y mantengan un metro y medio de distancia. Y eso define tu coreografía. Se vuelve como un juego, con reglas muy estrictas, que te plantea nuevos retos. ¿Cómo hacer que una coreografia sea fuerte e intensa manteniendo estas restricciones? No saber si podrás tener publico o si serás filmado por una o tres cámaras también va moldeando tu trabajo. Hay cosas increíbles que se pueden hacer utilizando la cámara como si fueran los ojos de un espectador, o incluso con una cámara convertida en bailarín. Todo ello altera, modifica, te da otras pistas. No puedo decir que el resultado sea mejor o peor, pero para mi las limitaciones son siempre retos para sacarle la vuelta a la situación adversa.

Un ejemplo de imaginación para asumir este reto es un proyecto llamado “L’Impassé-e”, creado por Julie Nioche en Francia, una coreografía presentada en quintas de vecinos durante el confinamiento. Está pensada como una pieza de resistencia de los bailarines, que para seguir bailando y existiendo, le dedican coreografías a sus vecinos, preguntándoles cómo les gustaría sentirse, o usando una palabra que tuvieran en la mente para ejecutar la improvisación. Es un dispositivo preparado para hacerse en confinamiento total, o en un espacio público. Sucede en el momento. Esta experiencia se va a realizar en tres ciudades de Ecuador, en Perú en Lima y Cusco y en Buenos Aires, Argentina, de firma simultánea. En cada lugar habrá una persona que, con un teléfono, discretamente transmita por zoom para que quede constancia del espectáculo.

La compañía española Cabosanroque propone una experiencia de “autoteatro” en supermercados. ¿Qué podrías decir de este experimento?

Es una especie de ‘thriller’ grabado en un dispositivo de audio, en mp3, que ocurre en un supermercado. Pagas tu entrada, cargas el audio, vas de compras y sigues las indicaciones de la audioguia. Es muy gracioso, porque la obra, que estrenó en España, será adaptada a los productos que se venden en el Perú. Tiene que ver con un asesinato que ha sucedido en el supermercado, pero no puedo decir más.

Audioguías para un supermercado en tiempos de pandemia”: Idea, texto y producción: Cabosanroque (España)

Lo que hace la compañía alemana Rimini Protokoll en su obra “Call Cuta at Home” es increíble: una obra en vivo con actores que están en Risia e India. ¿Cómo funciona este montaje?

Es un espectáculo que critica el sistema de ‘call centers’ en la India. Es una obra por zoom solo para 30 personas, que sucede en vivo. Los horarios son muy locos, uno de los actores está en San Petersburgo, y el otro en Calcuta, que actúan para un público en el Perú. Imagínate: cambios de horarios de 7 y 11 horas. La obra dura una hora y media y nos hace entrar en casa de los propios call centers en la ciudad de Calcuta.

“Call Cuta at Home”. de la compañía alemana Rimini Protokoll (Foto: Festival Temporada alta).

Por Perú nos representa LOT con un montaje de temática feminista. El tema de género este año parece tangencial a todas las obras del festival.

Es una nueva obra de LOT inspitada en los textos de la escritora feminista austriaca Ingeborg Bachman, que tiene que ver con el distanciamiento y la necesidad de afecto, la feminidad y los derechos de la mujer. En realidad, estamos bien feministas este año. Es muy importante en este momento hacer incapié en eso. Y coincidimos en ello con el Gran Teatro Nacional, que este año está dedicado a la mujer como tema. Otra actividad importante del festival es una serie de actividades de danza gratuitas ofrecidas por el Centro de Desarrollo Coreográfico de Toulouse. Una de ellas es la película Lettres du continent cuya realización encargaron a varias compañías de danza africanas durante la pandemia. También tenemos la videoconferencia de Pethso Vilaisarn, uno de los directores de este centro, quien disertará en directo sobre la historia de la danza, por Zoom, para profesionales de Ecuador, Perú y Argentina. Los participantes vamos a poder hablar entre nosotros e intercambiar nuestros problemas, dudas, y angustias por la pandemia. Será un diálogo regional entre bailarines.

Finalmente, ¿cómo te planteas tu papel como directora de Festival cuando en estos tiempos tienes que pensar más si funcionará la banda ancha que en la producción escénica?

En realidad, ya no me preocupo mucho de la banda ancha porque, lamentablemente, es un problema que sufrimos todos. A mi lo que me interesa es poder ofrecer al público experiencias inéditas que rescaten lo humano. Que nos hablen de la explotación, de la exclusión social, de la situación de la mujer, todas estas problemáticas que forman parte de la crisis que vivimos. Y que mejor si conseguimos artistas geniales que desarrollan estos temas de una forma lúdica y divertida, en propiestas políticas y bellas. Esa es mi preocupación.

EL CARTEL DEL FESTIVAL

Acción escénica “Mamacita”. Dirección: Malú Gil (Perú).

Cuándo: 10 de febrero, 6:00 pm: Inauguración del festival

Dónde: Cola del Metro de Lima- Estación La Cultura. Acceso libre vía Facebook: Alianza Francesa de Lima

“Mamacita” relata los viajes de una mujer, o varias, o todas, en su búsqueda por tomar acción desde su propia feminidad en un mundo donde el poder de construir y la masculinidad parecen ser inseparables. En este viaje la mujer se encuentra con un collage recuerdos reconstruidos en la memoria, donde los lenguajes se entremezclan en una esquizofrenia de “deberes femeninos”. El proyecto feminista también incluye 19 podcasts que serán presentados durante el festival con acceso gratuito.

Danza: “Variation sur les paysages de l’âme” Compañía: Studio Fictif, dirigida por Aina Alegre (Francia).

Cuándo: Del 11 al 27 de febrero, 10 am y 8 pm

Dónde: Gran Teatro Nacional. Acceso libre vía Facebook: Alianza Francesa de Lima y Gran Teatro Nacional

Juntando la energía y el cuerpo de veinte bailarines y bailarinas, esta pieza es una deriva hacia diferentes estados físicos interpretados como micro explosiones y micro revoluciones de un cuerpo común donde ritmo, color, vibración y resonancia son motores de una celebración de la vida, a través de una mirada hacia la memoria colectiva. Performance con la participación de Miguel García Llorens y 20 bailarines peruanos: Andrea Vásquez, Angel Lozada, Brado Díaz, Dayna Maldonado, Giordani Guerra, Jorge Figueroa, Karla Mora, Lucía Ginocchio, Lucía Rúa, Luciana Calderón, Mariel Tamayo, Marlon Cabellos, Muriel García, Paula Peña, Renatto Jurado, Salomé Janan, Susana de la Cruz, Tatiana Vizcarra y Walter Campos. Duración: 40 minutos.

Audioguías para un supermercado en tiempos de pandemia”: Idea, texto y producción: Cabosanroque (España)

Experiencia sonora: “Audioguías para un supermercado en tiempos de pandemia”: Idea, texto y producción: Cabosanroque (España)

Dónde: supermercados y mercados.

Entradas: general: 20 soles / estudiantes y jubilados: 15 soles.

Ir al supermercado a comprar leche, carne, pescado, jabón, vino o cerveza es diferente desde el 16 de marzo de 2020. Ahora todo el mundo es sospechoso, de llevar el virus o de alguna cosa peor, y la sospecha, es una gran constructora de ficciones. Ya no podemos vernos las caras. ¿Cómo afectaría esta situación a un relato clásico de misterio, a sus detalles y su estructura? La obra tendrá sentido mientras tengamos que ir al supermercado con mascarilla. Duración: 20 minutos.

Experiencia sonora: “Cordata”. Creación: Chiara Bersani. Italia

Cuándo: 13 y 14 de febrero, 5: 00 pm.

Lugar: Lugar de la Memoria (13/2) y Malecón Cisneros (14/2)

“Cordata” es una actuación esquiva. Una pieza sonora de Chiara Bersani que fue concebida durante los días de confinamiento, a principios de 2020, y consiste en un intento de cumplir un deseo, el de observar un paisaje juntos. Una experiencia diseñada para ser disfrutada en privado. Una actuación que sólo puede existir gracias a la unión de cuerpos diferentes en forma, ritmo, identidad, lugar y percepción. Una pieza, en formato sonoro, que sólo se puede disfrutar a través del cuidado, los deseos y la intimidad de quienes opten por observar el paisaje. Acceso gratuito, capacidad limitada.

"Cordata es una pieza sonora de Chiara Bersani (Foto: Giulia Agostini)

Teatro Zoom: “Call Cuta at Home”. Compañía: Rimini Protokoll (Alemania/Suiza)

Cuándo: 13, 14 y 20 de febrero, 10: 00 am y 12: 00 pm

Medio: Zoom (Duración: 1h30min)

Costo de entradas: general: 45 soles / estudiantes y jubilados: 25 soles / Preventa: 35 soles (hasta el 7 de febrero).

¿Alguna vez has pensado quién está al otro lado de la línea de servicio de call center? ¿Cómo son los rostros de estos operadores, invisibles a nuestros ojos? ¿Cómo es, dónde vive y cómo ve la vida ese trabajador o trabajadora? ¿Cómo ha cambiado su trabajo desde que el mundo entró en estado de pandemia? ¿Se puede convertir una casa india en un centro de llamadas? ¿Cuándo sustituirá la inteligencia artificial a estos servicios? Esta es la oportunidad para descubrir eso y mucho, mucho más. En esta versión 2020 de Call Cuta, la compañía invita a hacer todas estas preguntas en lo que han llamado una “videoconferencia intercontinental sobre subcontratación y telemarketing”. Pero, en realidad, es mucho más que eso.Idea, texto, dirección: Helgard Haug / Stefan Kaegi / Daniel Wetzel. Intérpretes: Madhusree Mukherjee, Sunayana RoyIdioma: inglés con interpretación simultánea

Una obra vía Zoom que nos conecta con el mundo: “Call Cuta at Home”. de la compañía alemana Rimini Protokoll (Foto: Festival Temporada alta).

“Psicosis de las 04: 48″ de Sarah Kane (España)

Cuándo: 14 de febrero, 6: 00 pm

Medio: Zoom

Entradas: general: 25 soles / estudiantes y jubilados: 20 soles.

La actriz Anna Alarcón recupera su sobrecogedora interpretación del último texto escrito por la gran autora británica Sarah Kane. Un monólogo dolorosamente autobiográfico, que ya aplaudimos en el festival en 2018, y que se sumerge en las regiones más oscuras de la mente. Un momento de brutal lucidez de una mente sacudida por los psicotrópicos y la depresión clínica. Kane se suicidó después de escribir Psicosis de las 04:48. Una experiencia única de una interpretación memorable y un texto que forma parte del canon de la literatura dramática del siglo XX.

Actriz española Anna Alarcón en “Psicosis de las 04: 48″ de Sarah Kane. (Foto: Festival Temporada Alta)

Experiencia sonora: “Se respira en el jardín como en un bosque”. Compañía: El Conde de Torrefiel (España)

Cuándo: 18, 19 y 20 de febrero, 11: 00 am. 8: 00 pm

Entradas: 25 soles (general) 20 soles (Estudiantes y jubilados)

Lugar: Teatro Alianza Francesa de Miraflores

Se respira en el jardín como en un bosque y se está en el teatro como en el mundo. Pero ni el jardín es la naturaleza ni el teatro es el mundo. Alguien prepara los jardines para disfrutar de un pedazo organizado de naturaleza, en su origen salvaje y llena de peligros. Un espectáculo para un único espectador que quizás también será el único actor de este bosque simbólico, en donde es tan importante mirar como actuar. La pieza reflexiona sobre la distancia social impuesta por la actual crisis y crea un retrato de las condiciones distópicas que se han convertido repentinamente en la nueva normalidad. Duración: 35 minutos

"Se respira en el jardín como en un bosque” de la compañía española "El Conde de Torrefiel" (Foto: Iñaki Alvarez)

Danza contemporánea: “L’Impassé-e”. Creación: Julie Nioche (Francia)

Cuándo: 20 y 21 de febrero, 5 pm

Lugar: Por definir. Acceso gratiuto.

L’Impassé-e es un dispositivo coreográfico creado por Julie Nioche durante el confinamiento de abril de 2020, para cumplir con dos fines esenciales: seguir bailando y seguir reuniéndose. Cada semana, algunos de sus vecinos le confían una emoción, un sentimiento que les gustaría sentir. Julie Nioche luego creó para cada uno por turno un baile inspirado en su deseo, su deseo del momento. La obra se imagina como el trueque de un baile único a cambio de un sueño. El bailarín ofrece un baile al que le ofrece una palabra que da testimonio del estado en el que le gustaría estar. El eco de la música acompaña a la palabra y a la danza. Con Andrea Pereda, Kimiko Guerra, Tati Valle Riestra, Joelle Gruemberg, Miguel de la Rocha, Mónica Vergara y Carola Robles. Asistente de dirección: Miguel García LLorens. Duración: 30 minutos.

“L’Impassé-e”, es una creación de la coreógrafa francesa Julie Nioche (Foto: Nuria Prigent)

Informe para una academia. De: Franz Kafka. Dirección: Xavier Ricart e Ivan Benet. Intérprete: Ivan Benet (España)

Cuándo: 21 de febrero, 6 pm

Medio: Zoom

Franz Kafka creó Peter el Rojo en 1917 para ironizar sobre todo lo que nos hace humanos. El protagonista es un simio humanizado que recuerda ante los miembros de una academia su camino hacia la socialización. Esta narración ha entrado en el repertorio teatral como uno de los monólogos más codiciados. Con su interpretación, en 2014 Ivan Benet ganó el Premio de la Crítica a la mejor interpretación principal. Duración: 45 min.

Entradas: 25 soles (general). 20 soles (Estudiantes y jubilados).

Actor Ivan Benet en "Informe para una academia" de Franz Kafka. Dirige Xavier Ricart (España) (Foto: Alex Rademakers)

Experiencia virtual. “Dos hermanas”. Dirección: Claudia Sánchez (Uruguay).

Cuándo: 24, 25, 26 y 27 de febrero

Entradas: toda la serie: 40 soles (general) 30 soles (estudiantes y jubilados). Vía Joinnus.

“Dos hermanas” examina la experiencia de vivir en tiempos de pandemia, pero también habla de la familia, de tratar de mantenerse conectada a pesar de la geografía. La obra sitúa la pandemia en el contexto de la historia latinoamericana, haciendo referencia a la historia reciente de Brasil y Uruguay, así como a la figura cultural clave de Oswald de Andrade. En formato miniserie de 4 capítulos de 20 minutos, la obra resulta una apasionante montaña rusa que nos lleva al corazón de un continente en crisis y explora el futuro del teatro en tiempos de pandemia.

Actrices Leonor Chavarrìa (Montevideo) y Florencia Santángelo (Rìo de Janeiro) en "Dos Hermanas". (Foto: Temporada Alta)..

Proyección del film Lettres du continent, de Virginie Dupray (Francia). Gracias a La Place de la Danse-CDCN Toulouse-Occitanie.

Cuándo: 25 de febrero, 7 pm. Idioma francés, subtítulos en español.

Acceso gratuito vía Joinnus.

¿Cómo compartir lo que se piensa, se crea y se sueña en este mismo momento desde Kinshasa a Marrakech, desde Lagos a Ciudad del Cabo? Escritas en mayo-junio de 2020, estas 21 cartas atestiguan como tantos autorretratos de una nueva generación de bailarines, coreógrafos, intérpretes, directores que hacen malabares con sus contextos para mejorar. Inventar y compartir las historias de un continente cambiante. Conversatorio luego de la proyección.

Lettres du continent, de Virginie Dupray (Francia).

Performance: “Bataille” de Pierre Rigal (Francia)

Cuándo: 26 de febrero, 7: 00 pm

Acceso gratuito a través de YouTube (canal CDN TJP).

“Bataille” (2013) de Pierre Rigal surge de un encuentro de percusión corporal y acrobacia, y es un dúo donde se unen violencia y risa, golpes y caricias. Un combate cuerpo a cuerpo coreográfico que necesita una gran habilidad técnica y una intuición loca. Gracias a la Place de la Danse - CDCN, Toulouse-Occitanie

“Bataille” prefoirmance del francés Pierre Rigal.

Performance y experiencia virtual: “Malina back stage” de Compañía: LOT (Perú)

Cuándo: 25, 26 y 27 de febrero, 8: 00 pm

Acceso gratuito.

Alguien habla: ¿Es una mujer? ¿Para quién o con quién habla? ¿Pero a quién? ¿Habla? O piensa lo que parece que habla. Está sola: entonces habla sola mientras calla sola. Explica o trata de explicar(se) situaciones, coyunturas, deseos, temores, suposiciones… Cuida con celo extremo la precisión de lo que “habla”… Quizás tiene miedo de estropear ese algo de lo que habla con inexactitudes, ruidos, banalidades… Un retiro del lenguaje hacia la huella, la marca, que recubre, esconde, los secretos del mundo, de lo profundo del mundo, dando señales oscuras, enredadas, enigmáticas, espejeándose en otras cosas, cercanas, distantes, remotas. Basado en la obra de Ingeborg Bachman. Con Lucía de María Desulovich, Rafael Freyre, Lita Sousa, Basilio Soraluz y Erika Susana Aguilar. Duración: 30 min.

La compañía LOT representa al Perú con la Performance y experiencia virtual: “Malina back stage”. (Foto: festival Temporada Alta).

Historia del festival

Temporada Alta llegó al Perú en el 2016, gracias a la Alianza Francesa de Lima y la Embajada de Francia. El Perú se convirtió en parte de la red integrada también por Argentina (2012) y Uruguay (2015). El sello de la programación son la innovación, la disrupción en el lenguaje escénico y lo multidisciplinario.

Nacido en Girona, Cataluña, en 1992, el festival es considerado, por el público y la crítica, uno de los mejores festivales de artes escénicas de España, y un evento de referencia del teatro contemporáneo en Europa.





VI Festival Internacional de Teatro Temporada Alta

10 al 27 de febrero de 2021

Entradas desde 15 soles, a través de Joinnus: https://www.joinnus.com/





VEA EL VIDEO

Gobierno autoriza reapertura de cines, teatros, gimnasios y casinos.

21noticias 12pm 07-12-2020

LE PUEDE INTERESAR