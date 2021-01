“Al terminar mi contrato con el teatro Sachariel, empecé con otro proyecto, luego vino lo del Canout. Me lo alquilaron a buen precio, pero estaba sin agua, debían 18 mil soles de agua, y la parte trasera estaba convertida en un muladar, los vecinos se quejaban, decían que salían ratas. Saqué 16 camiones de desmonte de basura”, recuerda.

El Canout vive sus últimos días. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

Efraín Aguilar invirtió todo su dinero en el teatro, pero entonces llegó la pandemia del Covid-19. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

El creador de éxitos televisivos como “1000 oficios”, “Así es la vida” y “Al fondo hay sitio” encontró el teatro miraflorino “prácticamente en ruinas”, deslucido. Para devolverle el brillo de sus mejores tiempos invirtió todos sus ahorros incluso los destinados a su hogar. Renovó el piso, las alfombras, las butacas, las luces, algunas puertas y el telón.

“Mi esposa tenía más celos del teatro que de cualquier mujer. Con gran trabajo, sacrificando presupuestos de mi casa, logré ponerlo decente, compré máquinas de coser, remalladoras, y detrás del local construí un edificio de cuatro pisos, con todas las de la ley, para dictar clases de actuación. Invertí todo mi dinero, absolutamente todo, las perdidas son millonarias y muy dolorosas”, aclara el productor de TV.

ESTRENO

Efraín Aguilar recuerda con gran lucidez, el día en que estrenó su primer montaje en el Canout: “Locura de amor”, con las actuaciones de Olga Zumarán, Laly Goyzueta, Jesús Delaveaux, Mariano Sábato y el propio Efraín. “Estaba nervioso, pero inmensamente feliz, fue el 6 de enero de 2005. Luego vinieron ‘Las viejas amistades’, con Analí Cabrera, Athala Meza, Teddy Guzmán y Amparo Brambilla; ‘2inverti2′ con Sandro Monzante y Paco Bazán. Este última obra fue un gran éxito, llevó mucha gente al teatro, recuerdo que tuvimos que extender la temporada. También hemos tenido ballet, ‘El Cascanueces’, y espectáculos de Carlos Álvarez, Kimba Fá, Yola Polastri.... Han sido más de 64 obras”, refiere.

Entre las apuestas del Canout también destacan “Marat / Sade” con el recordado Aristóteles Picho; “Loco, locas y loquitas”, con las actuaciones de Miguel Barraza, Carlos Vílchez, Germán Loero, Karen Dejo y la argentina Coty Álvarez; “La escalera” con Reynaldo Arenas y Jorge López Cano”, entre otras.

Con la llegada de la pandemia del coronavirus al Perú y las medidas de salubridad dispuestas por el gobierno, a inicios de 2020, se tuvo que cancelar “La jarana electoral”, show de Carlos Álvarez, que en ese momento se presentaba en el Canout. Al dejar de percibir ingresos, Efraín Aguilar volvió a recurrir a sus ahorros, pero estos solo le alcanzaron para cubrir los gastos hasta noviembre de ese año. El 1 de diciembre, el productor tomó la drástica e inevitable decisión de dar un paso al costado.





Detrás de escenas. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

“Le dije a los dueños que me tengo que retirar porque el dinero no me alcanzaba para seguir pagando el alquiler, casi diez mil dólares mensuales, además de los gastos de agua y energía eléctrica. Me ofrecieron un descuento, pero igual ya no daba más. No sabes cómo me siento, he hecho hasta lo imposible, he buscado socios para comprarlo, he buscado apoyo del gobierno, he intentado por el lado de Reactiva Perú, y nada. La cultura del país pierde un elemento principal: un teatro menos, pues tengo entendido que será demolido para hacer edificios”, destaca.

Izq.: Placa en honor a la señora Clara Canout, sin la cual el teatro jamás habría existido. Der.: el icónico letrero que pronto desaparecerá. Fotos: Alessandro Currarino para El Comercio.

NO A LO VIRTUAL

En medio de la incertidumbre que vive el mundo sobre la pandemia, Efraín descarta la posibilidad de hacer teatro virtual. “Eso no es teatro, porque no tiene público, el actor tiene que sentir al público, ver sus reacciones, si se divierte, ríe o llora con el espectáculo. Me da mucha pena, pero eso no se lo mío, yo soy conservador, ortodoxo”, remarca.

FUTURO INCIERTO

Una vez culminada la pandemia, Efraín planea buscar un nuevo refugio, uno más pequeño, para albergar sus puestas en escena y todo el material que ha decidido conservar. “Tener 76 años no me quita el entusiasmo de seguir intentado. Soñaba con que mis cenizas las pusieran en el teatro Canout, ahora no sé a dónde van a ir”, finaliza.

Efraín Aguilar hizo hasta la imposible para evitar el cierre del Canout. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

El productor Efraín Aguilar en entrevista con El Comercio.

