Efraín Aguilar, productor de sintonizadas teleseries como “Al fondo hay sitio” y “Así es la vida”, asegura que su inscripción como precandidato al Congreso en las internas del partido Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional), responde a motivaciones altruistas a favor de la educación y cultura.

“Soy profesor egresado del Instituto Pedagógico Nacional, soy pedagogo, y mi actividad cultural artística me hace ver los problemas que existen en torno al arte, llámese arte escénico, pintura, arqueología, arquitectura”, destaca Aguilar en diálogo con El Comercio.

El productor señaló que conoció a Rafael López Aliaga, precandidato a la presidencia de Renovación Popular, cuando era regidor de la Municipalidad de Lima (2002 y 2006).

“Cuando trabajaba como regidor tuve la suerte de que Rafael se sentara a mi lado, tenemos una gran amistad, nos hemos conocido mucho, y estoy feliz de estar a su lado en esta etapa", destaca.

“Los artistas, al igual que cualquier ciudadano mayor de 25 años tiene derecho a participar en política porque la Constitución que tenemos nos permite. No tratemos a los artistas como ciudadanos de tercera categoría”, agregó el hombre de TV.

Efraín Aguilar está afiliado a Solidaridad Nacional, ahora Renovación Popular

Cabe destacar que López Aliaga dijo que entre hoy y mañana Renovación Popular estará haciendo pública la lista de candidatos que buscarán llegar al Parlamento.

“En la lista nacional tenemos gente que no tiene pasado político. No queremos cargar el peso político, las culpas de nadie. Yo, por ejemplo no tengo pasado político. He sido regidor de Lima 4 años, tengo ese conocimiento”, aseguró.

Este sábado vencerá el plazo para que todos los partidos políticos informes a la Oficina Nacional de Procesos Electorales las listas de precandidatos que participarán en las elecciones internas y de delegados.

Renovación Popular realizará su proceso interno a través de delegados, que serán elegidos el 29 de noviembre.

Lista de precandidatos de Renovación Popular incluirá a Efraín Aguilar