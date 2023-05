Después de cinco años alejada de las tablas, Fiorella Rodríguez describe su reencuentro con el teatro como maravilloso. La trae de regreso la comedia “Fantasmas”, escrita y dirigida por Paco Varela, cuya trama presenta a tres personajes que en medio de una tormenta se ven obligados a refugiarse en una casa abandonada. Allí, dos fantasmas harán de las suyas en un intento por resolver los pendientes que dejaron en vida. La obra se presenta en el Auditorio del CAFAE-SE.

De anfitriona a actriz

Multifacética y llena de energía, la popular actriz tuvo que dejar de lado los escenarios no por falta de entusiasmo sino de tiempo. “Rechacé un guion porque estaba filmando la película “Matrimonio Inesperado” con Renzo Schuller y Patricia Portocarrero. Me quedé con muchas ganas, la verdad. Pero al poco tiempo me escribe Paco y sabiendo que era una obra suya acepté de inmediato”, cuenta Rodríguez, quien apareció por primera vez en la pantalla chica a mediados de los años 90 con la novela “Los unos y los otros” de Michel Gómez.

“No podía creer lo que me estaba sucediendo. De un día para el otro me convertí en actriz y conductora. Tuve que hacer una larga pausa en mis estudios. Imagínate, terminé mi carrera como sicóloga, que llevaba en paralelo, después de 12 años”. Fiorella Rodríguez / actriz de cine teatro y televisión sobre su inesperada llegada a la televisión.

Su ingreso a la actuación, recuerda, fue totalmente inesperado. Aunque siempre estuvo ligada al arte, específicamente a la música a través del piano y la guitarra, nunca se le había planteado incursionar en la actuación. Sin embargo, sus estudios de hotelería la llevaron a trabajar como anfitriona en el lugar que se convertiría en su trampolín a la fama, el restaurante Costa Verde. “ En esa época acudía al local mucha gente de la televisión y medios, ahí me comienzan a resaltar en algunas revistas de sociales. En una de esas publicaciones me vio Aristóteles Picho y me llamó ”. El reconocido actor buscaba un personaje con las características de la popular ‘Amistad’, así que la invitó al cásting que le dio su primer papel en una novela.

Desde ese momento su vida cambió por completo, pues casi al mismo tiempo se convirtió en la conductora del programa “Punto de quiebre”, oportunidd que la llevó a hacer sacrificios. “No podía creer lo que me estaba sucediendo. De un día para el otro me convertí en actriz y conductora. Tuve que hacer una larga pausa en mis estudios. Imagínate, terminé mi carrera como sicóloga, que llevaba en paralelo, después de 12 años”, recuerda

La llegada a la casona abandonada donde, Flor, Pepe y Toña se refugian generará jocosas situaciones. / Hugo Pérez

Regreso con humor

En más de 25 años de trayectoria, la actriz ha desarrollado roles de todo calibre, pero son los personajes de comedia los que más disfruta. En “Fantasmas” interpreta a dos personajes: a la juguetona Toña y a un espectro que, sin saberlo, guarda una íntima relación con ella. “Yo ya había pensado en Fiorella para este papel porque ella tiene mucha vena humorística. Los dos personajes que interpreta son totalmente diferentes a lo que la hayan visto hacer antes”, señala el director Paco Varela. Complementan el elenco Caroll Chiara y André Moyo como Flor y Pepe. En la historia, que contará con efectos sonoros y visuales, los tres se dedican a la producción televisiva y mientras están en busca de locaciones para su próximo proyecto el auto en el que viajan sufre un desperfecto en plena tormenta. A lo lejos divisan una casa antigua que se convierte en su única alternativa para guarecerse. Lo que ninguno de los tres sabe es que en ese lugar serán poseídos por dos almas en pena.

En palabras de Rodríguez “esta es una propuesta ligera, en el buen sentido de la palabra. La obra dura poco más de una hora y toda la serie de situaciones hilarantes suceden en una sola noche. Estoy segura de que el público se enganchará tanto como yo con la obra”, subraya sin dejar de agradecerle a la vida la oportunidad que tiene de volver a compartir su trabajo desde el escenario.

Siguiendo con la televisión, desde este 1 de mayo la también relacionista pública será parte del programa “El gran chef, famosos”, donde mostrará sus dotes culinarios. ¿Qué tal cocina?, le preguntamos. “Bastante bien, pero a mi estilo. El tema va a ser enfrentarme a un guiso que nunca he hecho o a preparaciones con carne que no consumo, porque mi estilo de vida es bien saludable, consumo mucho pescado. Pero al menos mis presentaciones van a ser bien bonitas. Cómo sabrá mi comida, no lo sé, pero mis platos son para Instagram (ríe)”.

El lenco en pleno: Carol Chiara, André Moyo y Fiorella Rodríguez. Derecha, acompañados del dramaturgo y director de la obra, Paco Varela. / Hugo Pérez

Para Rodríguez este año ha llegado recargado. Además de concluir con las grabaciones de la película “Matrimonio Inesperado”, en dos meses inicia el rodaje de la cinta familiar “Vaguito”. Tiene, también, un interesante proyecto en redes sociales, específicamente en You Tube, que espera definir a lo largo de este año. “Tengo ganas de seguir creando y de hacer tantas cosas. Mi vida sentimental no puede estar mejor, mi vida familiar es alucinante”, asegura. El secreto de su éxito revela, es “sacar lo positivo de todas las experiencias. Eso hace que enfrente mi vida con optimismo”.