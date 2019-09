"Madres": cuando la espera no es tan dulce

"Más que de las mentiras que existen sobre el embarazo y ser madre, yo diría que esta obra se centra en las verdades. La maternidad no es una foto Kodak". Alexandra Graña acaba de dar a luz a su segunda hija y estaba agotada. Después de su primera experiencia, ya sabía lo que se le venía y necesitaba alguna forma de expresarlo, quizá de desahogarse.

Como a muchas mujeres, lo que rodeó a sus embarazos fueron palabras de aliento y frases que solo podían prever una gestación de ensueño. De todo lo que escuchó, confiesa, la única verdad es que se iba a morir de amor. El resto, mentiras. "Te dicen que la lactancia es maravillosa, que vas a tener tiempo para hacer cosas, pero no es cierto –señala–. No hay forma de que puedas estar de buen genio sin que hayas dormido, si no te puedes bañar, porque los primeros meses no puedes dejar solo a tu hijo ni por un segundo. Quizá lo más difícil es darte cuenta de que tu vida ya no te pertenece".

Por entonces llegó a sus manos "Motherhood", un musical escrito por Sue Fabisch justamente para mostrar, entre bromas y risas, lo abrumador y desgastante que puede ser la maternidad. La situación que se plantea no podría ser la mejor: un grupo de amigas se reúne en un baby shower de una madre primeriza que cree que todo será hermoso y, allí, se proponen destapar todos los bemoles de la dulce espera.

El papel que hace Graña le cae a pelo: así como en la obra, en la vida real ella es una de esas mujeres que cada vez que se encuentra con una embarazada le dice sin tapujos qué es lo que se le viene. "Eso pasó conmigo, pero no les creí. Pensé que no podía ser tan grave. Aún así, nada de lo que me dijeron se acercó a la realidad –afirma–. Luego me volví una madre pesada y cada vez que veía a una embarazada le decía ‘duerme’, ‘aprovecha que luego no vas a ser libre’, y me miraban con cara de ‘qué mala esta mujer’. Pero no es por mala, sino por bajarle las expectativas y para que cuando ocurran esas cosas sientan que no es tan malo. El inicio es horrible, pero todo va mejorando. Aunque hay mamás a las que no le pasa eso".

"Madres" –la versión nacional de la obra de Fabisch– se acaba de estrenar en el teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, bajo la producción de Preludio. La dirección es de Giovanni Ciccia, que es papá, y por lo tanto, testigo privilegiado de los cambios que viven las mujeres. Según él, lo más difícil podrían ser las modificaciones fisiológicas que sufren. "Yo me siento comprometido con la crianza al igual que mi esposa, pero he aprendido a valorar esos sacrificios que hacen las mujeres y que los hombres jamás entenderemos, por lo menos hasta que la ciencia diga lo contrario", dice.

"Pero, en todo caso, esta obra habla de lo que no se dice a diario de la maternidad. Hay temas que evitamos porque son duros y agotadores, son cosas que, quizá, si las habláramos, nos reproduciríamos menos –bromea Ciccia–. Creo que es un mecanismo de defensa no tocarlos y solo hacer referencia a lo más lindo. Eso sí, hay que decir que todo proceso tiene un lado duro, pero también gratificante".

—En pantalla—

En los últimos años, varias ficciones del mismo corte de "Madres" han visto la luz y han tenido bastante éxito. Series como "The Letdown" (2016), una madre que se une a un grupo de apoyo de padres primerizos; "Fuller House" (2016), amigas que deciden vivir juntas para apoyarse en la crianza de sus hijos; "Workin’ Moms" (2017), un grupo de mujeres que regresa al trabajo luego de que sus licencias de maternidad finalizan; "Good Girls" (2018), unas vecinas deben robar un supermercado para sacar adelante a sus familias; o, aunque se aparta de la comedia, la cinta "Tully" (2018), en la que se ve a una mujer desbordada por la maternidad. Todo apunta a que la tendencia seguirá.

Lugar: teatro MVLl de la BNP. Dirección: Avenida de la Poesía 160, San Borja. Horario: jueves a sábado, 8:30 p.m.; domingo, 7:30 p.m. Entradas: Teleticket.