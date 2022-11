Desde que tiene memoria su peso siempre fue el principal tema de conversación en las reuniones familiares y de amigos. Innumerables recetas para adelgazar y rutinas de ejercicio la persiguieron durante años hasta que por fin Mónica Torres decidió ponerle un alto a todo, aceptarse tal cual es y defender su derecho a elegir sus propios procesos y ritmo de vida. Toda esa dolorosa pero aleccionadora experiencia es parte de la trama que será llevada a los escenarios a través de la comedia “Qué pesadas”, que estrena mañana en el teatro La Plaza. Junto a Claudia Berninzón e Issa Ringgold, el trío de actrices cuenta lo complicado que resulta vivir en un mundo donde ser gordo es un estigma social. El pretexto para esta conversación es un casting internacional al que ellas acuden y en el que también hablarán con desenfado del encasillamiento profesional que sufren debido a su sobrepeso.

"Nosotras somos mujeres normales que simplemente, por diversos factores, tenemos sobrepeso. Queremos un papel que nos permita desarrollarnos y en el que el peso no se convierta en el tema central del personaje". Mónica Torres / actriz Sobre el encasillamiento al que la televisión somete a las actrices gorditas.

De la vida real al escenario

“La obra parte de una conversación que tuve con Claudia. Ambas nos preguntábamos cuántas veces hemos tenido que hacer los mismos papeles en la tele por ser gordas. Empezamos a pensar por qué sucedía esto si somos personas diferentes, con crianzas y experiencias tan distintas”, recuerda Torres. Y es cierto, roles como la chica que se enamora del más guapo del barrio y este nunca le da bola, la que siempre está con un sánguche en la boca o la amiga buena gente pero impopular, suelen repetirse en sus currículos mientras esperan la oportunidad de decir algo más y salir del estereotipo. “Cuando se acababa la pandemia apareció Issa con la misma necesidad de ser escuchada. Así que decidimos hacer algo”, continúa. Fue así que convocaron a Regina Limo y Gonzalo Rodríguez Risco para escribir la historia. Tras largas horas de plática nació el guion que parte del lado más personal de las actrices. “No es un obra creada con pura ficción. Las partes ficcionadas sirven para poder hablar con más fluidez del tema, pero cada una tenemos un momento muy nuestro. Esto ha sido como una catarsis, hemos botado todo lo que sentíamos, lo que teníamos dentro”.

La obra en clave cómica será llevada al interior del país como una manera de descentralizar el teatro.

La elección de utilizar el humor para narrar sus vivencias es también una manera de reflexionar. Para la recordada Norma de la teleserie Mil oficios “una cosa es hacer comedia con lo que te pasa y otra es inventar escenas disparatadas como esa en la que el salto de un gordito es capaz de crear un terremoto. En una época lo acepté pero me di cuenta de que no tenía por qué hacerlo”. A esto se le suma la urgencia de mostrar historias reales y cambiar el chip. ¿Acaso las mujeres gorditas no pueden ser atractivas, coquetas o exitosas? “Nosotras -asegura con firmeza Torres- somos mujeres normales que simplemente, por diversos factores, tenemos sobrepeso. Queremos un papel que nos permita desarrollarnos y en el que el peso no se convierta en el tema central del personaje”. Las productoras de contenido tienen la palabra.