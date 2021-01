Conforme a los criterios de Saber más

Tony Succar se ha convertido en sinónimo de alegría. Su amplia sonrisa y risa contagiosa ha cautivado a miles de seguidores en sus presentaciones y redes sociales donde constantemente sube videos de su día a día. Pero su camino al éxito ha sido más complicado de lo que parece porque, aunque la música lo rodeó desde muy pequeño, necesitó de mucha dedicación para destacar en la industria. Luego de años de trabajo ininterrumpido llegó la pandemia que pronto le tocó la puerta y lo obligó a reposar por varios días.

El 2020 llegó y paralizó todo, pero seguiste desde casa hasta que diste positivo al Covid.

Para mí fue una sorpresa cuando me detectaron el virus, tenía síntomas, pero pensaba que era como una simple gripe. Yo también andaba muy activo y me estaba confiando. Andaba en el estudio trabajando bastante, nos tomábamos fotos sin mascarilla hasta que un día llegó un corista que no sabía que estaba infectado. Nos contagió a tres de nosotros y fue difícil, pero con el paso de las semanas me recuperé. Hubo una noche en que sentí que debía ir al hospital y me puse nervioso, pero aprendí mucho, especialmente a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Me ayudó a cambiar mi perspectiva de las cosas.

Luego de esta experiencia ¿Qué te genera ver videos de personas incumpliendo las medidas de seguridad?

Está muy mal, ojalá la gente despierte pronto. La mascarilla ayuda bastante. Hubo un tiempo donde la gente decía lo contrario, pero reduce la posibilidad de contagio. Yo me infecté porque no la estaba usando apropiadamente.

Tienes miles de seguidores en redes. ¿Cómo usar ese alcance para enfrentar a las fake news que ahora están dirigidas a desprestigiar a la vacuna?

Creo que la vacuna es algo positivo y que ayudará al control de la pandemia. Todavía hay ciertas inquietudes sobre su efectividad ante una nueva variante, pero definitivamente necesitamos una solución para este virus que está acabando con todo en el mundo.

Esta es una pregunta que se le está haciendo a los políticos últimamente, pero sería importante conocer también la postura de los artistas. ¿Te pondrás la vacuna?

Me la pondré, pero no sé cuándo. Se la han puesto a mi papá en Miami y a mi cuñado que es médico. Yo tengo los anticuerpos por eso quiero darle la oportunidad a otros que realmente lo necesitan ahora. Cuando hayan más vacunas me la pongo de todas maneras.

Katia Palma y Maricarmen Marín les dan la bienvenida a Tony Succar y Mauri Stern a “Yo Soy”. (Foto: @maricarmenmarins)

Hablemos de tu rol jurado en “Yo Soy”. ¿Cómo se prepara uno para decidir sobre el futuro de un concursante teniendo en cuenta que también es el futuro de su vida artística?

Para mí es una experiencia nueva, nunca he sido jurado en ningún programa, pero he sido profesor de música en la universidad. He dado clases privadas, soy director de banda y productor, así que siempre estoy criticando de manera constructiva a los músicos. Es mi día a día, por eso ha sido muy natural y divertido. Algunas presentaciones son mejores que otras y yo estoy ahí para juzgar la ejecución de cada una, no necesariamente al artista.

¿Cómo jurado te sientes más cercano a Joe Gardner de “Soul” o Terence Fletcher de “Whiplash”?

(Risas) Como jurado y profesor como Joe Gardner, siempre he sido así. Las emociones de las personas son muy importantes para mí y te diré por qué. Yo siempre he sido el peor estudiante del mundo, el peor músico cuando estaba en la universidad, nunca sobresalía y siempre me criticaban. Me pongo en el zapato de la gente porque las críticas que me hacían eran tan fuertes que me deprimían, era demasiado. Aunque a veces es importante oírlas porque te empujan a ser mejor, pero creo que hay maneras de decir las cosas.

¿Qué crítica te dolió más?

Cuando impulsé el proyecto de Michael Jackson en versión salsa un productor me dijo que estaba loco y que perdía mi tiempo. Me dijeron que me dedique a vender instrumentos porque no servía para la música. Supuestamente, no tenía lo suficiente para rendir en esta industria.

¿Qué cambió para que te convirtieras en alguien exitoso?

Hay que seguir nuestra pasión y saber que nunca serás el mejor. Eso no existe. Mucha gente se deprime porque no están inspirados o se comparan con otros. Cada día se debe dar un paso nuevo porque esta es una batalla larga que dura años. Cuando se entiende eso las cosas son más fáciles. Lo mío fue una tortura porque estudiaba con gente que llevaban tocando años, pero solo hizo falta mucha disciplina, estudiar dieciséis horas diarias para finalmente superar a todos. Mostré mi talento de verdad.

¿Brotó el talento o fue la perseverancia lo que generó eso?

El talento es importante, si no lo tienes pronto te darás cuenta. Puedo decir que conozco a muchas personas ultratalentosas que no han llegado a realizar lo que yo sí y eso es porque no conozco a nadie que trabaje más que yo ni que tenga esas ganas de lograr ese éxito. Nunca paro, me dedico extremadamente a mi carrera.

¿Ni con el Covid dentro de ti?

Ahí sí tuve que detenerme (risas). Entendí que debía parar cuando el doctor dijo de qué servía una carrera exitosa si iba a estar muerto.

El peruano Tony Succar anuncia su firma con Warner Chappell Music en sus redes sociales. (AFP).

Has dicho en repetidas ocasiones que tuviste que hacer muchos sacrificios.

Sí, han sido muchas noches sin dormir y quizás el más costoso fue el que me motivó llevar a la televisión el proyecto de Michael Jackson. Todo nación con correo a alguien que trabajaba en una cadena de TV y sin experiencia alguna me lancé a hacerlo. Fue mucha presión, pero puse todo mi corazón.

¿Cuándo uno se da cuenta que todo el sacrificio valió la pena?

En mi caso cuando gané el Grammy, fue el momento que más me impactó.

¿Cómo avizoras el regreso de los escenarios?

Quiero que sea lo más antes posible. Este trabajo como jurado me ha dado un poco más de vida porque no tenía contacto con las personas y me estaba agarrando el aburrimiento. Ojalá podamos regresar pronto porque los artistas y la gente lo necesitan.

Te puede interesar: