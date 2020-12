Hace unos días, Américo, reconocido cantante chileno, cumplió 43 años de vida. Con una larga carrera musical y llena de éxitos, charla de todo con El Comercio haciendo un balance de lo que significó el año 2020 para él. Además, contó que su próximo disco llamado ‘Cumbia Despechada’ saldrá a fines de enero con su primer single ‘Júrame’.

¿Qué tan complicado para ti fue este 2020?

Ha sido un año bastante especial, complicado, de mucha incertidumbre, pues ha sido difícil organizarse y adaptarse. En este tiempo se ha aprovechado la tecnología y los espacios cuando nos dieron cierta flexibilidad por esta pandemia a nivel mundial. A esta altura del año uno tiene esa sensación de creer que las cosas van a mejorar con la llegada del próximo año. Ojalá sea así.

¿Dónde te encontró el inicio de la pandemia?

Estaba en Estados Unidos, precisamente en New York. Ahí se declaró el estado de emergencia el 12 de marzo, es el mismo día que pude estar en un concierto normal con un aforo total, porque al día siguiente, en la misma ciudad de New York, el aforo ya era bastante menor y el 14 de marzo fue mi última presentación en Connecticut y de ahí volví a Miami. Luego tuve que volver a Chile porque la familia se encontraba aquí .

¿Y la salud cómo va?

Gracias a Dios y hasta el momento, bien, espero que siga siendo así, ni yo o mi familia nos vimos afectados por el tema Covid-19. Salvo el tema de la ansiedad, el estrés, pero todo controlable.

¿Durante todo este tiempo de confinamiento aprovechaste para hacer música?

Tenía bastantes cosas guardadas y colaboraciones como por ejemplo la de Jessi Uribe, quien es un artista de música popular siendo el número 1 en Colombia, con los Ángeles Azules también saqué canción, una banda de cumbia número uno en México. A ambas canciones le han ido muy bien. Algunas también que hice recientemente y que grabé con Caribeños, llamado Calientitos mix, por la celebración de su aniversario. No hemos dejado de hacer música. Estoy a punto de presentar un disco nuevo. Está muy bueno y siento que contiene bastante de la emoción y el sentimiento que ronda por estos días.

¿Qué significa Perú para tu carrera?

Significa muchísimo por lo que pude rescatar en cuanto a canciones, una propuesta de música que felizmente la gente recibió con mucho cariño. Gané amistades, experiencias y siempre es muy lindo visitarlos y tener resultados en su tierra misma. Siento que en un mayor porcentaje a lo que podía sentir con otros países. Lo digo abiertamente y honestamente porque no es fácil atreverse con un repertorio cuando tiene un referente tan importante como es Perú. Por eso lo siento con mucha fuerza y con un cariño muy especial. Siento que tengo algo pendiente con Perú de dar conciertos en vivo, es algo que jamás me lo perdonaría no hacerlo. Todo lo demás ya lo he hecho: compartir, grabar y visitar sus medios. Todavía tengo pendiente realizar shows y giras en Perú. Apenas pase esto voy a hacer el trabajo necesario para prontamente vivir esa experiencia.

¿Cómo nace el interés de tocar canciones que fueron un boom en Perú como Niña Ay, El Embrujo, entre otros?

Siento que descubrí ahí una mezcla muy linda. La canción romántica, algunas de amor, otras de despecho con ritmo de cumbia. Me sentí muy cómodo haciéndolo, me gustó mucho. La primera canción que descubrí y que la llevé muy a mi estilo fue ‘Traicionera’. Esa canción hizo que quede enamorado de esta fórmula. De ahí quise seguir explorando y apareció ‘El Embrujo’, ‘Ten pena por ti’, ’Me olvide de tu amor’, ‘Entre el odio y el amor’, ‘Te eché al olvido’, ‘Te vas’. La verdad que tienen un cancionero tremendamente exquisito. Otros temas fueron: ‘Tu hipocresía’, ‘Niña ay’, ‘No me mientas’, la verdad que es muy difícil resistirse de mi parte al querer interpretar esas canciones tan bonitas.

¿Cómo has sentido el recibimiento de tu público al cantar esas canciones?

Más de lo que pueda decir yo, es lo que se ha comprobado en la misma gente. El mantenerme tanto tiempo vigente cantando, ocupando un lugar importante en la música, sin duda, es lo que la gente aprobó. Yo me siento feliz desde el humilde hogar que me toca cantar. Ahora, mucho más estoy componiendo de lo que hacía antes. La gente lo recibió con cariño. Este fenómeno no solo fue en Perú o Chile sino en todo Latinoamérica. Hoy de nuevo está apareciendo la música popular romántica con mucha fuerza y se va a venir con todo.

Dentro de los amigos músicos peruanos, ¿hiciste una buena relación con Maricarmen Marín?

Sí, tremenda artista, linda amiga. También con la Orquesta Candela, con quienes grabé más de una canción con ellos y se hizo una amistad muy linda. He compartido con los Hermanos Yaipén en sus celebraciones, Grupo 5 junto a Elmer y Christian, Josimar con quien también grabé algo, pero nos quedó pendiente el poder hacer el trabajo de promoción como corresponde. Lo que hice con Caribeños quedó muy lindo. Queda mucho por hacer con Perú, una tierra que me ha dado muchos amigos y me hace sentir la posibilidad de tener muchos más amigos.

¿Cuándo piensas sacar el nuevo disco?

Siento que lo vamos a sacar a fines de enero. Ya está prácticamente listo, el arte, las canciones, pero siento que más asertivo es sacarlo en enero. Ojalá estemos más liberados con la pandemia y así pueda darle un mejor trabajo de difusión, no solo utilizando la tecnología mediante las plataformas que me parece muy buena. Pero esperemos se pueda promocionar viajando y además ir a Perú para comer, visitar a los amigos, siempre viene muy bien.

¿Dentro de este nuevo disco hay alguna canción de un compositor peruano?

Sí, claro que sí, tenía que haber. Pero también hay nuevas maneras de interpretarlo. Me refiero a la música, la autoría se mantiene, pero musicalmente hicimos algunos retoques para simplificar la forma.

¿Cómo se llama el disco?

Te puedo adelantar el nombre del disco que se llama ‘Cumbia despechada’. Eso es lo que te puedo decir. Ya te imaginarás de lo que trata. Son canciones muy ‘corta venas’ (se ríe). Está muy bonito el disco. Por lo general el disco no tendrá no menos de 12 canciones. Teníamos preciso 12 canciones, pero en el camino aparecieron más y me da un poco de miedo de poner más porque siento la forma que tengo de elegir canciones se basa en seleccionar canciones que me gusten todas. No quiero que se pierdan algunas y después darle el lugar que se merece.

¿Con qué canción abrirás el disco?

Hace poco tuvimos la suerte de grabar un video en Miami con la canción ‘Júrame’. Es la primera canción que vamos a presentar en este disco. De ahí vamos a sacar sencillos pegaditos a ‘Júrame’. La quincena de enero ya va a estar en las plataformas digitales como YouTube, porque lo más complicado era tener un video y que no se vea modo covid, no por lo sencillo, sino por los espacios y restricciones que hay de gente. Afortunadamente quedó lindo y ya lo podrán ver la quincena de enero.

¿Has pensado hacer otras colaboraciones con artistas?

Estoy en eso. Estamos incluyendo algunas colaboraciones en el disco nuevo, muy importantes, espero dar la sorpresa con eso, pero hoy es importante realizar dúos. Hoy marca mucho la carrera el compartir con otros artistas, pero teniendo un buen contenido como canción y que resulte en un éxito. Esa es la búsqueda.

¿Y te has contactado con algún cantante peruano para un feat?

Tengo algo pendiente de hacer música con Amy Gutiérrez. Todavía manifiesto el interés de hacerlo. Ella es muy linda conmigo y cómo se ha portado conmigo. Además, incluyendo en esta producción a un amigo como Tony Succar, con quien trabajé y compartí. Eso es algo pendiente a sacar con ambos. Imagínate los tres juntos. Con ella se pueda hacer un mix lindo, por eso también elijo a Tony, quien es el encargado de armar la música y ‘mixear’ ambos estilos. Lo que resulte será un bombazo.

¿Cómo nació el interés de dedicarte a la música?

De pequeño la música se instaló casi de manera casual. Yo tuve una evolución con la música, pues inicié cantando en escenarios muy humildes, pequeños, más preciso en la calle. La calle fue el mejor escenario en el que pude iniciar. Explorando se dio todo a su tiempo, en la medida que Dios nos regaló, lo que él ha creído necesario tener.

¿Te imaginabas tener esta repercusión con tu música?

De la forma que sucedió, no. Tenía un objetivo que era disfrutar de esto sea poco o mucho, pero agradezco lo que pude vivir.

¿Cuál ha sido el concierto más importante?

Hay presentaciones importantes. Viña del Mar es una cosa de locos, pero con el tiempo vas a descubrir otros escenarios como el Auditorio Nacional de México; el año pasado estuve dos veces ahí y es un escenario muy lindo. El 12 de marzo en el Teatro de New York también estuvo hermoso, espectacular. Hay escenarios que son importantes, pero finalmente han incidido de alguna manera en mi vida.

Felicidades por el aniversario con tu esposa, imagino que ella ha sido un soporte importante en tu carrera

Tremendo apoyo. Hace poco estamos de aniversario, son 23 años de estar juntos. La mayor prueba fue justamente este tiempo de pandemia. Imagínate que no ha sido fácil para ella soportarme todo este tiempo. (ríe) Creo que si pasamos esta prueba no nos separa nada. Sin duda ha sido un pilar fundamental y muy importante porque es ella la que me aterriza todo el tiempo.

¿Por qué decidiste irte a vivir a Estados Unidos?

No es fácil, por el tema de decisión. No tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con lo personal, que involucra a la familia, los hijos. No es fácil, pero termina siendo una experiencia enriquecedora. Allá en Miami la música latina está en un nivel importante. No estoy arrepentido, pero estoy feliz y seguiré reforzando esa decisión como experiencia de enseñanza.

¿Recuerdas qué hiciste con tu primer sueldo de músico?

(Se ríe) Como trabajé de pequeño compré algunas cosas como un Atari, tenía entre 11 o 12 años. Imagínate a esa edad poder comprarte algo. Después de grande cuando me comenzó a ir bien como Américo y tuve mi buen sueldo, fue toda una exploración de que hacía o me compraba. No fue algo que pensé y me costó mucho porque era algo que no lo podía creer por el trabajo.

¿Cómo te fue con el tema del libro?

La experiencia fue muy liberadora, tuvo su impacto, creo que cumplo con una de estas reglas de vida. Quiero hacerlo de nuevo y te deja un respaldo para que de ahí se desprendan otras experiencias.

¿Cómo quedó el tema de la serie?

Previo a la pandemia estábamos en eso. Servía mucho el libro para una realización visual. Lo único que no hemos podido avanzar por la pandemia, pero una vez que nos liberen, lo vamos a terminar.

Finalmente, ¿cuáles son los cinco temas principales de Américo?

‘El embrujo’, ‘Te vas’, ‘Que levante la mano’, ‘Veinte rosas’ y ‘Traicionera’, que es mi favorita.

