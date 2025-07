Ver cómo se agota la batería del iPhone antes de que termine el día puede ser desesperante. Aunque muchos intentan soluciones complicadas o recurren a apps externas, existe una forma mucho más sencilla de ahorrar energía sin la necesidad de instalar nada.

Una actualización de software incluida en iOS 9 introdujo una función muy útil, aunque no muy conocida por la mayoría de usuarios. No requiere activar nada manualmente, ni cambiar configuraciones complejas. Solo necesitas colocar tu iPhone boca abajo cuando no lo estés usando.

Así de simple. Al dejar el teléfono con la pantalla hacia abajo, evitas que esta se encienda cada vez que llega una notificación. Esto es especialmente útil si recibes muchos correos, mensajes o estás en varios grupos. El teléfono seguirá vibrando o sonando si está en modo activo, pero la pantalla permanecerá apagada, lo que ahorra una buena cantidad de batería.

Existe una función incluida desde iOS 9 que ayuda a reducir el consumo de energía sin configuraciones complicadas. (Foto: Jan Woitas/picture alliance vía Getty Images)

El New York Post explica que esta función se llama Facedown Detection y fue lanzada por Apple en 2019. Usa sensores de proximidad y luz ambiental para detectar si el teléfono está con la pantalla hacia abajo, evitando que se ilumine al recibir notificaciones. Es la misma tecnología que apaga la pantalla cuando te acercas el teléfono a la cara durante una llamada.

El consumo de energía al encender la pantalla es uno de los principales responsables de que la batería se agote tan rápido. Por eso, reducir al mínimo estos encendidos innecesarios puede hacer una gran diferencia en la duración del dispositivo a lo largo del día.

Además, otra recomendación es limitar las notificaciones que recibes. Puedes hacerlo entrando a “Configuración”, luego a “Notificaciones”, y allí seleccionar las apps a las que deseas restringir los avisos. También puedes activar la opción de “Resumen programado”, que agrupa las notificaciones y te las muestra a una hora específica del día.

Al colocar el teléfono boca abajo, se evita que la pantalla se encienda con cada notificación. (Foto: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images)

Además, ajustar las notificaciones desde la configuración también contribuye a prolongar la duración de la batería. (Foto: STR / AFP)

Con pequeños cambios como estos, tu batería puede durar mucho más sin que tengas que hacer grandes sacrificios en el uso del teléfono.

Más consejos para que la batería de tu teléfono dure mucho más

Reduce el brillo de la pantalla.

Desactiva la ubicación en segundo plano para apps innecesarias.

Activa el modo de bajo consumo cuando sea necesario.

Cierra las apps que no estés usando.

Desactiva las notificaciones push no esenciales.

Evita temperaturas extremas.

Mantén tu software actualizado.

