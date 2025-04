Las relaciones románticas entre personas de carne y hueso, con corazones humanos, e individuos virtuales con cerebros electrónicos, están en auge, según los especialistas en tendencias. En medio del aumento de la soledad, casi un millón de británicos mantienen relaciones sentimentales con parejas digitales, es decir con ’chatbots‘, unos programas robot alojados en internet y basados en inteligencia artificial (IA), que imitan las conversaciones humanas a la perfección, según un informe del periódico británico ’The Telegraph‘. Por otra parte, un 25% de los jóvenes adultos (18 a 40 años) cree que las parejas de IA podrían eventualmente reemplazar las relaciones románticas tradicionales, en una tendencia que podría aumentar y refleja un cambio fundamental en la forma en que las personas buscan conectar en la era digital, según los científicos de datos de la firma tecnológica Reliance Jio.

Mientras algunos expertos advierten sobre los riesgos psicológicos que pueden implican las parejas o novi@s digitales, los especialistas en gestión de inteligencia artificial de la compañía AIPRM intentan dilucidar cómo podría llegar a sentirse una personas si su pareja comenzara a tener relaciones románticas con un ’chatbot‘. Los expertos de AIPRM encuestaron a 2.000 personas del Reino Unido mayores de 18 años, para conocer su opinión sobre las aventuras virtuales y averiguar si pueden ser un factor decisivo en el marco de una relación de pareja convencional, cuando uno de sus miembros se relaciona con un ’chatbot’ de IA.

¿La convivencia amorosa entre personas y máquinas podría hacer realidad? ×

¿Las interacciones románticas con IA son una forma de engaño? La encuesta encontró que más de cuatro de cada diez (43%) personas no se sentirían engañadas si su pareja estuviera involucrada románticamente con un ’chatbot‘, mientras que uno de cada tres encuestados (30%) admitió que se sentiría engañado si su pareja se involucrara románticamente con la IA y viera la tecnología como una amenaza para su relación. Menos de una cuarta parte (23%) de los participantes en la encuesta, nos están seguros de si la relación de su pareja con un ’chatbot’ podría ser un factor decisivo y consideran que eso dependería del contexto de la relación virtual. Un cuatro por ciento de los encuestados, prefirieron no responder acerca de si la relación con una IA podría ser un factor decisivo en su pareja, situándose en una zona ambigua, en la que algunos están potencialmente más abiertos a las relaciones con la IA, mientras que otros se mantienen indecisos o se oponen al concepto, según AIPRM.

¿Qué tipo de interacciones virtuales ‘cruzan la línea’?

Una cantidad significativa de encuestados (39%) cree que participar en juegos de rol (juegos en que los participantes interpretan el papel de un personaje de ficción) sexualmente sugerentes, así como lograr una gratificación sexual a través de herramientas de IA (envío de mensajes sexuales o sexo virtual), son un factor decisivo y cruzan la línea hacia la infidelidad. Para casi un tercio (32%) de los encuestados las conexiones emocionales con la IA también pueden amenazar una relación de pareja y considerarse como una forma de engaño, en la medida que involucren el coqueteo, las conversaciones románticas y el desarrollo de vínculos emocionales fuertes con la IA. Una quinta parte (20%) de los encuestados aún no están seguros acerca de qué tipo de interacciones con la IA podrían considerarse como un engaño de su pareja, lo que sugiere que este concepto aún puede ser incomprensible para muchas personas, según AIPRM.

Los ‘chatbots’, programas robot de IA que imitan las conversaciones humanas, también interactúan en el ámbito romántico. ×

¿Qué traición es peor: la intimidad virtual o una aventura real?

La mayoría de los encuestados por AIPRM se sentirían más traicionados, si su pareja mantuviera una interacción íntima en línea con una persona real, que si tuviera intimidad con una IA, lo cual no es de extrañar, porque todavía se sigue valorando más el aspecto emocional de la conexión humana, comparado con la falta de emoción genuina en la IA, según explican. Sin embargo, más de un tercio (34%) de los participantes en la encuesta admiten se sentirían igualmente traicionados tanto si su pareja interactuara con una IA o como con una persona real, al sentir que la intimidad de su pareja con un robot es tan dolorosa como sería la intimidad con un ser humano, según esta fuente. Poco más de una décima parte (11%) admite abiertamente que no se sentiría traicionado por su pareja si lo engañara con una persona real o con una IA, y solo el cuatro por ciento se sentiría más traicionado por una aventura virtual con un ’chatbot’ de IA, en comparación con una persona de la vida real.

¿Cómo evolucionará la tendencia tener conexión con la IA?

Christoph C. Cemper, fundador de AIPRM, observa “una tendencia a que aumente la cantidad de personas que buscan conexiones no solo emocionales, sino también románticas con la IA, ya sea por factores como la soledad o simplemente por curiosidad”, según comenta. “A algunas personas esta idea les atrae debido a la flexibilidad de la IA, que permite que los usuarios puedan adaptarla a sus preferencias, necesidades e ideales, lo que la hace especialmente atractiva para quienes buscan tener una compañía perfecta y compartir sentimientos íntimos con ella”, según Cemper. “Las conexiones emocionales y románticas con la IA son un concepto bastante nuevo y complejo, por lo que muchas personas aún no están seguras de cómo podría impactar en una relación de pareja entre dos seres humanos”, reflexiona. “Muchos tenemos opiniones muy diferentes sobre la inteligencia de la IA y su capacidad de comprender a los humanos, por lo que si quieres explorar una relación de este tipo, vale la pena que te comuniques con tu pareja y conozcas su opinión al respecto”, concluye el fundador de AIPRM.