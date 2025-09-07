A pocos días del evento de Apple, un video publicado en la red social china Weibo generó revuelo. La grabación de 10 segundos muestra lo que parece ser un iPhone 17 Pro Max con un gran módulo de cámara que ocupa toda la parte superior del teléfono.

En el clip, compartido por el Daily Mail, un trabajador toma un teléfono plateado de una fila de unidades similares. El diseño destaca por una barra de cámara de ancho completo y una parte trasera renovada con el logotipo de Apple en el centro.

Aunque la autenticidad del material no se puede confirmar, si es real, estaríamos ante uno de los cambios más drásticos en el diseño del iPhone.

Aunque la autenticidad no está confirmada, la filtración coincide con rumores sobre cambios en el módulo de cámara y nuevos colores. (Foto: @applesclubs / X)

Apple no ha emitido comentarios sobre la filtración; sin embargo, la compañía ya envió invitaciones para su evento “Awe Dropping”, que se llevará a cabo este martes en Apple Park, Cupertino, donde se espera que se presenten oficialmente los nuevos modelos de iPhone 17.

El diseño mostrado en el video recuerda más a los teléfonos Pixel que a los iPhone tradicionales, ya que incluye tres lentes principales en forma triangular junto con sensores adicionales.

Filtraciones previas sobre carcasas y accesorios también apuntan a un módulo rectangular a lo ancho, alejándose del clásico bulto en la esquina que Apple mantiene desde hace varios años.

También se habla de un posible iPhone 17 Air ultradelgado y precios similares a los actuales en EE.UU. (Foto referencial: AFP)

Otros detalles observados en la grabación incluyen un panel de vidrio tintado que cubre gran parte de la parte trasera y enmarca el logotipo. En cuanto a colores, se ven modelos en plateado, negro y un tono bronceado, aunque rumores anteriores hablaban de opciones en naranja y azul marino. La confirmación llegará recién con la presentación oficial.

Además, sigue en pie el rumor del iPhone 17 Air, un modelo ultradelgado que podría medir solo 5,5 mm de grosor, lo que plantearía sacrificios en batería y cámaras. También se espera que Apple mantenga los precios en EE.UU., con ligeros aumentos en el modelo Pro más pequeño para ofrecer más almacenamiento.

El evento oficial de Apple será el próximo martes, donde se esperan anuncios sobre los nuevos iPhone y Apple Watch. (Foto: Sven Hoppe /picture alliance vía Getty Images)

El evento no solo girará en torno a los iPhone: se espera la llegada del Apple Watch Series 11, un posible Ultra 3 y una versión renovada del SE, todos con mejoras en salud y autonomía.

Cabe recordar que, en ocasiones, las empresas liberan prototipos falsos o piezas señuelo durante la producción para confundir filtraciones, por lo que este video aún podría no reflejar el diseño final del iPhone 17.

Awe Dropping: cuándo será y dónde ver la presentación del iPhone 17

Awe Dropping es el nombre que Apple le da a su evento anual de otoño, programado para el martes 9 de septiembre de 2025 en el Teatro Steve Jobs del Apple Park en Cupertino.

Aunque la compañía no suele compartir muchos detalles, para la edición de este año se espera el lanzamiento del iPhone 17 completo (incluyendo el modelo ultradelgado iPhone 17 Air, los Pro y Pro Max), así como nuevos Apple Watch (Series 11, Ultra 3, y SE 3) y los AirPods Pro 3 con funciones avanzadas como sensores de salud y traducción en vivo. También se esperan actualizaciones de software: iOS 26, watchOS 26 y más.

El evento se llevará a cabo el martes 9 de septiembre de 2025, a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET (hora de EE.UU.). En Lima, eso corresponde también a 1 p.m.

La transmisión estará disponible en el sitio oficial de Apple, su canal de YouTube y la app Apple TV.

