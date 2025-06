Netflix sigue reajustando su estrategia en el mundo del gaming. A partir de julio, más de 20 títulos desaparecerán de su catálogo de juegos móviles, incluidos algunos tan populares como Hades y las tres entregas de Monument Valley.

Esta decisión llega pocos meses después del cierre de su estudio AAA de videojuegos, lo que confirma que la plataforma está reduciendo su apuesta en este sector.

Entre los títulos que dejarán de estar disponibles se encuentran también Death’s Door, Katana ZERO, The Case of the Golden Idol y Carmen Sandiego, lo que marca un recorte significativo en su biblioteca.

Netflix retirará Monument Valley de su plataforma en julio. | Crédito: Netflix

La lista completa incluye juegos para distintos públicos, desde propuestas infantiles como CoComelon: Play with JJ hasta experiencias más sofisticadas para jugadores adultos.

Aunque todos saldrán del servicio en julio, cada juego tiene una fecha de salida distinta. Por ejemplo, Hades, que solo está disponible en dispositivos iOS, dejará la plataforma el 1 de julio.

Death’s Door, por su parte, podrá jugarse hasta el 14. Netflix recomienda revisar su app móvil para ver el calendario exacto de disponibilidad de cada título.

Juegos que se van de Netflix en julio

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Die

Ghost Detective

Hades (solo en iOS)

(solo en iOS) Katana ZERO

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: SMOL

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

Este recorte se da en un contexto más amplio: Netflix también ha reducido de forma drástica su contenido interactivo. De las 24 experiencias disponibles en 2023, solo quedan cuatro. Incluso Bandersnatch, el episodio interactivo de Black Mirror que ganó un Emmy, fue retirado el pasado 12 de mayo.

Netflix retirará más de 20 juegos de su plataforma en julio. | Crédito: Netflix

Por ahora, los suscriptores tienen solo unos días para disfrutar de estos títulos antes de que desaparezcan definitivamente. Si tienes alguno pendiente, este es el momento de jugarlo.

