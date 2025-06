WhatsApp no solo es la app de mensajería más popular del mundo, también es un terreno fértil para las tendencias. Esta semana, una nueva moda se apoderó de los celulares Android: el modo Labubu. ¿De qué se trata y cómo lo activo en mi dispositivo? Aquí te lo cuento.

¿Qué son los Labubu?

Los Labubu son personajes que comenzaron a ganar notoriedad en redes sociales por su aspecto único: orejas largas, dientes pequeños y afilados, mirada intensa y un aire travieso. Su estilo, una mezcla entre lo monstruoso y lo tierno, los volvió una obsesión estética para muchos. Y como suele ocurrir, no tardaron en llegar a los celulares.

Inspirado en unos muñecos virales, permite personalizar el ícono de la app con solo unos pasos. | Crédito: goldsupplier.com

El modo Labubu es una forma de personalizar el entorno visual del teléfono Android usando la imagen de estos muñecos. Aunque no es una función oficial de WhatsApp, ya miles de personas lo están usando gracias a una herramienta que permite modificar íconos, fondos y animaciones.

Cómo activar el modo Labubu en WhatsApp

Para aplicar el modo Labubu es necesario utilizar Nova Launcher, una aplicación gratuita disponible en la Play Store. Nova Launcher actúa como un lanzador alternativo en dispositivos Android y permite modificar por completo la apariencia del teléfono, incluyendo íconos, animaciones y tipografías.

Aunque esta herramienta no está asociada a Meta ni a WhatsApp, es segura y no solicita contraseñas. Sin embargo, no ofrece soporte oficial en caso de errores.

Pasos para instalar y activar el modo Labubu:

Descarga Nova Launcher desde la Play Store.Esta aplicación permite personalizar todo el entorno visual de tu teléfono Android. Abre la app y selecciona “Crear un nuevo diseño”.Puedes empezar desde cero o elegir una plantilla prediseñada. Tendrás disponibles dos escritorios: el clásico y el personalizado. Configura Nova Launcher como tu lanzador predeterminado en el teléfono. Busca imágenes PNG de Labubu en Google.Escribe frases como “Labubu WhatsApp icon” o “Labubu muñeco”. Elige la que más te guste y guárdala en la galería. Mantén presionado el ícono de WhatsApp en la pantalla de inicio. Selecciona la opción “Editar” y elige la imagen de Labubu guardada previamente.

La modificación es sencilla y solo requiere una aplicación externa disponible para Android. | Crédito: goldsupplier.com

Una vez completado el proceso, cada vez que uses Nova Launcher como lanzador principal, verás a Labubu como ícono de WhatsApp, aportando un toque creativo y diferente a tu dispositivo.

