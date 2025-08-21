Hay quienes hacen un estudio detallado antes de realizar el cambio de su equipo o comprar uno nuevo, mientras que otros se dejan llevar por las recomendaciones o publicidad y adquieren el producto sin complicarse. Sabiendo que en la actualidad las mejores firmas lanzan modelos que cuentan con características avanzadas y que marcan la diferencia, es importante que elijas bien. Si estás pensando en renovar tu celular o darle la oportunidad a nuevos aspectos, aquí te explico 5 señales que te ayudarán a elegir un smartphone potente y de buena gama sin ser un experto y de la forma más sencilla.

Y es que no querrás comprar uno que no cubra tus expectativas y tener que cambiarlo, así que ten en cuenta estos consejos. Así evitarás saturarte de información leyendo las fichas técnicas que suelen estar llenas de términos complejos que dificultan la decisión para quienes no son expertos en tecnología.

Para que puedas elegir tu smartphone ideal fácilmente no necesitas ser un experto en términos técnicos. (Foto: vivo)

Cómo elegir un buen smartphone

Identificar un equipo potente no tiene por qué ser complicado si se sabe en qué aspectos fijarse y se prioriza la experiencia de uso por encima de la ficha técnica. Estos cinco factores prácticos y fáciles de reconocer serán claves para identificar un celular potente y de buena gama, incluso para quienes no están familiarizados con los términos técnicos.

Respuesta rápida a acciones

Un celular potente se percibe ágil desde el primer uso: abre aplicaciones sin demoras, cambia entre pantallassin interrupciones y reproduce videos o juegos de forma fluida. Si al probarlo no se presentan trabas y responde de inmediato, es un indicador de buen rendimiento. Esto garantiza que el equipo podrá manejar múltiples tareas sin que la velocidad disminuya con el tiempo, según explica Jhair Olave, especialista de tecnología de vivo smartphones

Pantalla clara y nítida en cualquier lugar

Sin necesidad de conocer cifras técnicas, basta con verificar que la pantalla se vea bien incluso bajo la luz del sol, que los colores sean vivos y las imágenes nítidas. Una buena pantalla mejora la experiencia visual y reduce la fatiga ocular. Además, permite disfrutar de series, películas y juegos con una calidad visual más inmersiva y agradable.

Batería que acompaña todo el día

Más allá de los datos numéricos, lo importante es que la batería soporte toda la jornada con el uso habitual. Un celular potente debe permitir realizar llamadas, navegar, tomar fotos y reproducir música sin requerir múltiples cargas diarias. Por ejemplo, el vivo V50 Lite brinda hasta 10 horas de gaming, 40 horas de streaming o 72 horas de música con una sola carga, es decir, hasta tres días sin buscar un enchufe.

Cámara que capta bien en todo momento

La calidad de una cámara no se mide solo en megapíxeles. Lo importante es que logre imágenes claras, con buen detalle y colores reales, tanto en condiciones de buena iluminación como de noche. Esto permite capturar momentos importantes sin preocuparse por si la luz es suficiente o no.

Diseño cómodo y sólido

La calidad de fabricación también es un signo de potencia. Un buen equipo debe sentirse firme en la mano, sin partes flojas, y con un diseño ergonómico que resulte cómodo de usar. Un acabado bien hecho protege el dispositivo frente a golpes y al desgaste del uso diario, prolongando su vida útil.

