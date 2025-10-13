Durante casi 20 años, Al Pacino y Diane Keaton vivieron una historia de amor que trascendió la pantalla y que, según allegados, el actor recuerda hoy con mucho arrepentimiento.

La relación, que comenzó en los años 70 y se mantuvo de manera intermitente hasta 1990, marcó tanto sus vidas como la de millones de fanáticos que los vieron compartir escenas en ‘El Padrino’.

Tras el fallecimiento de Keaton a los 79 años, el protagonista de ‘Scarface’ lamenta no haber contraído matrimonio con la mujer que, según confesó a sus amigos más cercanos, fue “el amor de su vida”.

Una fuente cercana contó al Daily Mail que el actor de 85 años “siempre se arrepentirá de no haber hecho su movimiento cuando tuvo la oportunidad”.

La pareja se separó en 1990, pero el actor nunca dejó de considerarla “una mujer increíble”. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“Durante años, después de su separación, Al solía decir: ‘Si está destinado a ser, nunca es tarde para volver a intentarlo’. Pero, tristemente, ahora sí lo es”, relató el amigo del actor.

Según la misma persona, Pacino siempre describió a Keaton como “una mujer increíble” y admitió que ella fue su gran amor.

Aunque ambos vivían en Beverly Hills, el vínculo entre ellos se enfrió por completo.

“Nunca volvieron a hablar, pese a que eran vecinos”, explicó la fuente. “Una vez le pregunté por qué, y me dijo: ‘No hay necesidad de hablar. Dijimos todo lo que teníamos que decir en su momento’”.

Fuentes cercanas aseguran que Pacino se arrepiente profundamente de no haber dado el paso al matrimonio durante su relación con Keaton. (Foto: Michael Tran / AFP)

Keaton, por su parte, reflexionó sobre su relación con Pacino en una entrevista de 2017 con The Sunday Times.

“No quería que me propusiera matrimonio, solo pensé que quizá algún día lo haría”, confesó. “Pensé: ‘Ni siquiera propongas, simplemente hagámoslo’. Pero eso nunca pasó, y fue una bendición para los dos. Habría sido una pesadilla para él”, dijo la actriz, quien consideraba que ambos “eran demasiado excéntricos” y que “necesitaban personas que los cuidaran”.

En otra charla con People ese mismo año, la ganadora del Óscar recordó cuánto la había cautivado su compañero de reparto en ‘El Padrino’: “Estaba loca por él. Encantador, divertido, un conversador incansable… Había algo en él, como un huérfano perdido, un genio loco. ¡Y además, guapísimo!”.

Keaton, por su parte, había dicho años atrás que no casarse fue “una bendición” para ambos, aunque admitió haber estado “loca por él”. (Foto: @diane_keaton / Instagram)

Diane Keaton nunca se casó, aunque a sus 50 años adoptó a sus dos hijos, Dexter y Duke.

Pacino, por su parte, tampoco pasó por el altar, pero es padre de cuatro: Julie Marie, los mellizos Anton y Olivia, y el pequeño Roman.

En 2017, ambos coincidieron públicamente cuando Pacino la homenajeó en los AFI Life Achievement Awards, donde le dedicó unas emotivas palabras: “Eres una artista, Di. Una gran artista... Te amo, para siempre”.

Lo que debes saber sobre Diane Keaton

Diane Keaton fue una actriz, directora y productora estadounidense, reconocida como una de las figuras más influyentes y singulares de Hollywood.

Keaton ganó un Óscar, dos Globos de Oro y un BAFTA, destacándose por su habilidad para interpretar personajes complejos y auténticos tanto en el drama como en la comedia.

Sus dos roles más importantes que la catapultaron al estrellato fueron: Kay Adams-Corleone en la épica trilogía de ‘El Padrino’ (1972-1990), y Annie Hall en la comedia romántica del mismo nombre (1977), papel por el que ganó el Óscar a Mejor Actriz.

Falleció a los 79 años en su residencia de California el 11 de octubre de 2025. Su familia no ha revelado la causa oficial de su muerte.

