El periodismo latinoamericano despide con profundo dolor a una de sus voces más respetadas. Alberto Padilla, pionero de CNN en Español y referente indiscutible de la comunicación, falleció a los 60 años dejando un vacío enorme entre colegas, oyentes y amigos. Su partida, repentina y dolorosa, ha conmocionado al gremio y a todos aquellos que encontraron en su voz y análisis una brújula para entender la realidad.

La noticia fue confirmada por la periodista costarricense Glenda Umaña, quien mantenía una estrecha amistad con Padilla, especialmente porque él había pasado sus últimos años en Costa Rica, país que lo acogió como suyo.

El sensible fallecimiento de Alberto Padilla ha dejado al mundo de la comunicación de luto (Foto: AFP)

¿DE QUÉ MURIÓ EL PERIODISTA MEXICANO ALBERTO PADILLA?

Según relató Umaña en redes sociales, el periodista se encontraba compartiendo con amigos cuando sufrió un malestar que derivó en un ataque fulminante al corazón. “Era una persona saludable, hacía ejercicio y disfrutaba del golf, caminando los 18 hoyos sin carrito”, escribió conmovida junto a una fotografía juntos.

En los últimos años, Padilla se había consolidado como una voz indispensable en Costa Rica, donde conducía el programa radial “A las cinco con Alberto Padilla” en la Cadena Radial Costarricense (CRC). El espacio, dedicado al análisis económico, político y social, gozó de una gran acogida por parte de los oyentes, quienes lo reconocían por su capacidad de explicar con sencillez los temas más complejos.

El sentido mensaje del programa "A Las Cinco Con Alberto Padilla" (Foto: Cadena Radial Costarricense)

COSTA RICA ERA SU SEGUNDA CASA

El periodista vivió durante ocho años en tierras costarricenses, a las que consideraba su segunda casa. Allí se ganó no solo el respeto profesional, sino también el cariño personal de colegas y ciudadanos que hoy lo recuerdan con enorme gratitud. La emisora CRC despidió a su conductor con un emotivo mensaje: “Tu memoria vivirá para siempre para quienes tuvimos el honor de conocerte. Gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”.

Nacido en Monterrey, México, Padilla se graduó en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y completó el Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School en Costa Rica, un país con el que forjó una conexión profunda y duradera. Esa unión terminó siendo un lazo vital que lo acompañó hasta sus últimos días.

Hoy, el periodismo latinoamericano no solo pierde a un gran profesional, sino también a un hombre íntegro, apasionado por su oficio y cercano con quienes lo rodeaban. Alberto Padilla deja un legado que trasciende pantallas y micrófonos: la convicción de que la comunicación, hecha con rigor y respeto, puede iluminar a las sociedades. Su voz se apagó, pero su ejemplo permanecerá encendido en la memoria de todos.

