La industria audiovisual española atraviesa un momento de profundo dolor. La actriz Verónica Echegui, reconocida como “un talento ineludible del cine español en las dos últimas dos décadas”, falleció el último domingo a los 42 años. Su partida, confirmada por fuentes cercanas al diario El País, dejó un vacío inmenso en la cultura ibérica y en todos aquellos que admiraron su arte en la gran pantalla.

¿DE QUÉ MURIÓ LA ACTRIZ VERÓNICA ECHEGUI?

Según trascendió, la actriz murió en Madrid víctima de un cáncer que enfrentó en silencio y con gran discreción. Había estado hospitalizada en los últimos días, aunque muy pocos en su círculo profesional sabían de la gravedad de su estado. Esta inesperada noticia ha causado conmoción en el medio artístico, donde colegas y seguidores aún intentan asimilar la pérdida de una de las intérpretes más queridas de su generación.

Verónica Echegui nació el 16 de junio de 1983 en Madrid (Foto: AFP)

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y muestras de cariño. El actor Miguel Ángel Muñoz escribió conmovido en Instagram: “Me impactó mucho tu trabajo en ‘Yo soy la Juani’ y te admiraba mucho. Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Qué triste día. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos”. Su mensaje refleja la sorpresa e incredulidad de muchos que encontraron en Echegui una fuente de inspiración artística.

También el actor Adrián Lastra, ganador en 2023 de “Mira quién baila: La revancha”, compartió unas emotivas palabras: “Se va un ángel que iluminará el cielo como nos iluminaba a nosotros cuando nos sonreía. Descansa en paz Vero. Que sigas enseñando ahí arriba a vivir con una sonrisa”. Su despedida subraya el carisma y la luz que caracterizaban a Verónica dentro y fuera de los escenarios.

¿QUIÉN FUE VERÓNICA ECHEGUI?

Echegui saltó a la fama en 2006 con “Yo soy la Juani”, una película que marcó un antes y un después en su carrera y le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación. Desde entonces, construyó una trayectoria sólida con títulos como “8 citas”, “La gran familia española”, “Kamikaze”, “Donde caben dos” y la reciente “Yo no soy esa”. Su versatilidad le permitió brillar tanto en comedias como en dramas, ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público.

En televisión, donde comenzó en 2003, dejó su huella en producciones como “Paco y Eva”, “Apaches” y “3 caminos”. Su último trabajo llegó este mismo año con la serie “A muerte”, una comedia estrenada en Apple TV+ junto a Joan Amargós. De hecho, su más reciente publicación en Instagram fue precisamente para celebrar el estreno de esta producción, un gesto que hoy adquiere un valor simbólico como despedida final.

La partida de Verónica Echegui no solo enluta al cine y la televisión, sino también a quienes encontraron en ella un ejemplo de talento, autenticidad y sencillez. A los 42 años, deja una filmografía llena de personajes memorables y un legado artístico que seguirá inspirando a futuras generaciones de intérpretes. Su luz se apaga demasiado pronto, pero sus historias seguirán vivas en la memoria colectiva.

