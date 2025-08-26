La madrugada de este martes se apagó la vida de Isabel Pisano, periodista, escritora y actriz uruguaya, a los 77 años de edad. Su muerte se produjo en una residencia geriátrica de Majadahonda, Madrid, donde vivía desde 2022 debido a un deterioro cognitivo que fue consumiendo poco a poco su vitalidad. La noticia ha causado conmoción, no solo por la trayectoria de una mujer que desafió fronteras, sino también por el desenlace solitario de alguien que estuvo siempre en el centro de la acción. Apenas tres amigos tenían permiso para visitarla en sus últimos años.

¿DE QUÉ MURIÓ ISABEL PISANO?

La causa de su fallecimiento estuvo directamente relacionada con ese deterioro cognitivo progresivo que la acompañó en la última etapa de su vida. La enfermedad, que limitó severamente su memoria y su capacidad de autonomía, la mantuvo en un estado de fragilidad durante tres años, hasta que finalmente terminó por apagar su energía.

Aunque no fue una muerte repentina, sí resultó dolorosa por el contraste entre la intensidad de su vida pública y la discreta soledad de sus últimos días.

Periodista, novelista, actriz y testigo de guerras, Isabel Pisano transitó escenarios muy distintos que parecían imposibles de reunir en una sola biografía. Desde los sets de cine de Federico Fellini y Bigas Luna, hasta las trincheras en Palestina o Bosnia, su nombre quedó asociado a una valentía fuera de lo común.

Al mismo tiempo, su vida íntima estuvo atravesada por dos amores que marcaron su destino: el compositor argentino Waldo de los Ríos, con quien se casó, y el líder palestino Yasir Arafat, con quien compartió doce años de relación.

¿QUIÉN FUE ISABEL PISANO?

Nacida en Montevideo en 1948, Isabel Pisano desembarcó en España en la década de 1960 para filmar “Pampa salvaje”. Allí conoció a Waldo de los Ríos, su primer gran amor y esposo desde 1970. Sin embargo, la tragedia llegó pronto: el suicidio del músico en 1977 la sumió en una crisis personal que plasmó en su conmovedor libro “El Amado Fantasma” (2002). La intensidad de ese vínculo fue un eco constante en su memoria, incluso en sus últimos días en la residencia, donde a veces lo evocaba llamándolo “mi amor”.

Su faceta como actriz también dejó huella. Fue dirigida por Federico Fellini en “Casanova” (1976) y por Bigas Luna en “Bilbao” (1978), cinta que escandalizó a la crítica por su audacia sexual. Pisano cultivó así la imagen de una mujer indomable y transgresora, capaz de enfrentarse sin miedo a los prejuicios sociales y a las miradas inquisitivas de la época. Pero pronto su inquietud la llevaría más allá de los escenarios, hacia territorios donde el peligro era real.

Como corresponsal de guerra, su firma apareció en medios como RAI y El Mundo. Se adentró en conflictos en Palestina, Líbano, Somalia, Bosnia e Irak, escenarios donde muchos otros preferían no estar. Fue precisamente en Oriente Medio donde conoció a Yasir Arafat, líder de la OLP, con quien mantuvo una relación amorosa durante más de una década. Esa historia, polémica y apasionada, quedó inmortalizada en libros como “A solas con Arafat” (1997) y “Yasir Arafat: la pasión de un líder” (2006).

Su obra literaria es igualmente vasta y provocadora. Con más de 20 publicaciones, abordó temas tabú con una crudeza poco común: la prostitución en “Yo, puta” (2001), llevada al cine en 2004, o el terrorismo en “Yo, terrorista” (2004). En un gesto de pragmatismo, incluso participó en Gran Hermano VIP (2005) para resolver problemas económicos, experiencia que describió con humor y sin arrepentimiento, confirmando su capacidad de reírse de sí misma.

No obstante, el final de su vida estuvo marcado por la fragilidad. Desde 2022, ingresó en la residencia de Majadahonda debido a su deterioro cognitivo. La Comunidad de Madrid asumió su tutela tras declararla incapaz, lo que la dejó bajo el cuidado institucional. En su habitación, adornada con fotografías de Waldo de los Ríos, participaba en talleres y actividades que la mantenían activa, aunque su memoria la traicionaba. A veces recordaba a Arafat, otras a Waldo, y en ocasiones no recordaba nada.

