Ben Affleck ha hablado por primera vez sobre su divorcio de Jennifer Lopez. En una entrevista para la portada de abril de la revista GQ, el actor se sinceró sobre su relación con la cantante y actriz, abordando la realidad de su separación frente a la gran cantidad de rumores esparcidos durante los últimos meses. También explicó por qué decidió participar en el documental “La historia de amor más grande jamás contada”, que narra su matrimonio.

“Parte de la razón por la que participé fue porque quería hacerlo de manera honesta y que resultara interesante. Me pareció un examen interesante”, dijo Affleck, de 52 años. Además, elogió a Lopez, de 55, afirmando que ella sabe manejar la fama con más habilidad que él. “Mi temperamento es más reservado y privado que el suyo”, explicó.

El actor también reflexionó sobre las diferencias en su relación. “Como en cualquier pareja, no siempre se tiene la misma actitud ante ciertas cosas”, comentó. “Pensé: ‘Esto es interesante, ¿cómo conciliamos estas diferencias?’. Porque quiero y apoyo a esta persona, creo en ella, es increíble, y quiero que la gente lo vea”.

Según Affleck, Lopez, a diferencia de él, es una persona que sabe manejar muy bien la fama. (Foto: Robyn BECK / AFP)

En el documental, Affleck comparó su matrimonio con la vida en el mar. “No te casas con un capitán de barco para luego decir: ‘No me gusta estar en el agua’. Tienes que aceptar lo que sabías desde el principio en cualquier relación”, dijo; sin embargo, aclaró que esa diferencia no fue la causa de su separación. “No es que puedas ver el documental y decir: ‘Ahora entiendo por qué se separaron’”.

Sobre su vida privada, Affleck explicó que no le molesta hablar un poco de ella, siempre que se transmitan sus verdaderos sentimientos e intenciones. “Espero haber dejado claro que respeto mucho a Jennifer”, aseguró.

Asimismo, señaló que entiende la curiosidad sobre las diferencias entre ellos, pero enfatizó que no tiene “nada más que respeto” por su exesposa.

Affleck comparó su matrimonio con la vida en el mar, afirmando que sabía en lo que se metía antes de aceptar casarse con Lopez. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)

El actor descartó la idea de que su divorcio fuera un drama. “La gente quiere buscar razones profundas o alguna intriga, pero la verdad es mucho más sencilla de lo que se imagina”, dijo. “No hay escándalo, ni telenovela. No hay una gran historia detrás, solo dos personas tratando de encontrar su camino en la vida y en sus relaciones, como todos”.

Como se recuerda, Affleck y Lopez retomaron su romance en 2021, casi dos décadas después de su primer compromiso en 2002, el cual terminaron en 2003. Se casaron en 2022 en dos ceremonias, una en Las Vegas y otra en Georgia.

Lopez solicitó el divorcio en agosto de 2024 y este se hizo oficial en enero. En octubre, la cantante también habló sobre la separación y aseguró que no se arrepiente de su historia con Affleck.

El actor descartó la idea de que su divorcio fuera un drama, como lo han querido dejar entrever algunas personas. (Foto: Michael Tran / AFP)

“Eso no significa que no me haya destrozado casi por completo”, confesó. “Pero ahora, mirando hacia atrás, pienso: ‘Era exactamente lo que necesitaba’”.

Datos clave de Ben Affleck y JLo

Jennifer Lopez, conocida como J.Lo, es una figura muy conocida en el mundo del entretenimiento. Su carrera inició en la década de 1990, destacándose en películas como “Selena” (1997), donde interpretó a la icónica cantante del mismo nombre, y “Out of Sight” (1998), junto a George Clooney. Además de su éxito en el cine, J.Lo ha dejado una huella en la música pop con éxitos como “If You Had My Love” y “Jenny from the Block”.

Ben Affleck, por su parte, es un actor, director y guionista galardonado. Alcanzó la fama a finales de los 90 con películas como “Good Will Hunting” (1997), por la que ganó un Óscar al Mejor Guion Original junto a Matt Damon. Su talento lo ha llevado a protagonizar y dirigir películas aclamadas por la crítica, como “Argo” (2012), que le valió el Óscar a la Mejor Película. También incursionó en el género de superhéroes, interpretando a Batman en varias películas del Universo Extendido de DC.