A lo largo de su carrera, Billie Eilish se ha dejado ver con varios colores de cabello. Si bien muchos de sus fans pueden decir que todos le han caído muy bien, para ella existe una combinación que es muy especial. De hecho, es su favorita. En esta nota podrás conocer todo al respecto.

Para entrar de lleno al tema que te interesa, es importante indicarte que la intérprete de ‘Birds of a Feather’ fue entrevistada de una manera particular por British Vogue. Y es que ese medio le permitió participar en una dinámica que consistió en responder preguntas de famosos. Justamente, el actor Colman Domingo le consultó cuál ha sido su color favorito de cabello y por qué. La cantante no dudó en responder.

“Bueno, me gusta mucho romantizar dos épocas específicas de mi vida: las raíces verdes y las raíces rojas. El verde y el negro, en particular, me parecieron un look muy personal y que definió mi carrera. Me sentí totalmente yo misma en ese momento”, aseguró.

Billie Eilish sumamente feliz en un escenario, mientras tiene su cabello de color verde y negro. (Foto: Karwai Tang / WireImage / Getty Images) ×

“Me encantaba”

“Nunca había visto nada parecido y me sentí muy bien con algo que se sintiera como mío. Ese tono de verde fue mi color durante mucho tiempo. Me encantaba. El pelo, las uñas, la ropa. Fue una época mágica e intensa. Sentí que me estaba convirtiendo en quien soy”, agregó la artista.

Billie Eilish recalcó que le encantó el tono de verde que eligió para su cabello hace varios años atrás. (Foto: Samir Hussein / WireImage / Getty Images) ×

Cabe mencionar que, en otro momento de la entrevista, Nicki Minaj le preguntó qué nombre le pondría a su “peinado negro azabache / verde neón”, que curiosamente es el que más le gusta, y ella contestó: “¿La Billie?”. Tras ello, se comenzó a reír, según indicó el citado medio.