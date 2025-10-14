Chris Pratt es un gran actor de Hollywood que últimamente ha llamado la atención por las explicaciones que ha brindado sobre determinados temas. Por ejemplo, en agosto de este año reveló por qué considera que su suegro Arnold Schwarzenegger es bueno dando regalos personalizados, y hace poco sorprendió a todos al exponer por qué pidió estar atado a una silla durante el rodaje de ‘Mercy’.

Sí, la cinta en cuestión es la más reciente en la que ha trabajado. Su estreno, según People, está previsto para enero, razón por la cual está en la etapa de promoción de la misma. Justamente, cuando asisió a la Comic Con de New York el 9 de octubre, participó en una entrevista y se animó a hablar sobre ella.

Para que tengas un poco de contexto, te cuento que su personaje en la película está atado a una silla futurista durante su juicio de 90 minutos. El tema aquí es que él pidió estar realmente atado a la silla durante las grabaciones de ciertas escenas.

Chris Pratt es un actor, actor de voz y productor estadounidense. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

“Me esposaron a esta silla por los pies y las manos”

“Les pedí que me confinaran allí”, comenzó diciendo. “Para no tener que fingir que estaba atado. Me esposaron a esta silla por los pies y las manos. Y durante parte del tiempo con la cabeza al final, cuando estaba a punto de... bueno, ¡no quiero arruinar la película!, pero estaba atado a esta cosa”, agregó.

Chris Pratt hablando sobre la película ‘Mercy’ durante la presentación de CinemaCon 2025 Amazon MGM Studios en The Colosseum en Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, el 2 de abril de 2025. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

No quiso aprender a levantarse de la silla por sí solo

Más adelante, Chris Pratt aseguró que “hay un cierto nivel de claustrofobia que uno siente naturalmente cuando está atado a algo”. Eso, a su entender, “fue útil”. Lo más curioso de todo es que se negó a aprender a levantarse de la silla por sí solo.

“Dijeron: ‘Bueno, si quieres salir, simplemente haz esto’”, recordó. “O sea, no quiero salir. Quiero que me encierren para que no pueda salir. Eso me ayudaría a dar esta actuación, estando completamente atrapado aquí”, indicó después, antes de señalar que el hecho de que su personaje esté con los pies descalzos mientras está atado a la silla significa “una oda a ‘Die Hard’”, el clásico de suspenso de 1988 protagonizado por Bruce Willis.

Películas destacadas de Chris Pratt

‘Guardians of the Galaxy’ (2014)

‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’ (2017)

‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ (2023)

‘Avengers: Infinity War’ (2018)

‘Avengers: Endgame’ (2019)

‘Jurassic World’ (2015)

‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ (2018)

‘Jurassic World: Dominion’ (2022)

‘The Lego Movie’ (2014)

‘Passengers’ (2016)

‘The Magnificent Seven’ (2016)

‘Zero Dark Thirty’ (2012)

‘Moneyball’ (2011)

‘Delivery Man’ (2013)

‘Her’ (2013)

‘Onward’ (2020)

‘The Lego Movie 2: The Second Part’ (2019)

