¿Corey Fogelmanis es el novio de Conan Gray? Esa es la pregunta que muchos fans han lanzado en redes sociales desde que ambos comenzaron a aparecer juntos en fotos y eventos. La intriga ha crecido con el tiempo, especialmente tras el éxito de Corey en “Mi vida con los chicos Walter” y la popularidad de Conan como cantante y referente de su generación. Sin embargo, la verdad es que no son pareja: lo que los une es una amistad sólida y pública que ha cautivado a sus seguidores.

¿CÓMO SE CONOCIERON COREY Y CONAN?

Corey y Conan se conocieron en la industria del entretenimiento y rápidamente formaron un vínculo que ha resistido los años. Han compartido momentos en redes sociales, viajes, estrenos de cine e incluso mensajes de apoyo mutuo que demuestran la cercanía que mantienen. Esa complicidad natural fue suficiente para que el fandom especulara sobre un romance.

Los rumores crecieron cuando ambos comenzaron a aparecer en alfombras rojas y publicaciones de Instagram con mensajes cariñosos. Muchos fans interpretaron estos gestos como una confirmación de que había algo más. Sin embargo, tanto Conan como Corey han dejado claro en entrevistas que lo suyo es una amistad entrañable, no una relación romántica.

Corey Shain Fogelmanis ​es un actor estadounidense de 26 años (Foto: Teen Vogue)

¿QUÉ DIJERON COREY Y CONAN SOBRE LOS RUMORES EN LAS REDES SOCIALES?

En la entrevista con Teen Vogue, Corey Fogelmanis destacó la importancia de sentirse acompañado dentro de la industria y mencionó lo valioso que ha sido contar con amigos que lo entienden, como Conan. El actor recalcó que las conexiones genuinas son raras en Hollywood, y por eso protege mucho su círculo más íntimo.

Por su parte, Conan Gray también ha hablado de lo fundamental que es tener amistades honestas y reales en medio de la vorágine mediática. Aunque su vida personal siempre despierta curiosidad, él ha mantenido un perfil reservado en cuanto a romances, pero nunca ha ocultado la cercanía que tiene con Corey.

De acuerdo con el citado medio, Fogelmanis tiene un novio con el que lleva saliendo unos cinco meses. Los rumores de un romance con Conan no parecen molestar a Fogelmanis, quien cree que son un mérito de su actuación y química.

Las especulaciones sobre si “son novios” forman parte del interés natural de los fans, sobre todo cuando las figuras públicas transmiten complicidad. Sin embargo, reducir una amistad a rumores de romance puede pasar por alto la verdadera importancia: el apoyo y la compañía sincera que ambos se brindan.

Además, tanto Conan como Corey representan a una generación que no teme hablar de identidad, emociones y vínculos desde la autenticidad. Su relación —aunque no sea amorosa— es un ejemplo de cómo la amistad también puede convertirse en un referente positivo para los fans.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.