Arnold Schwarzenegger es una celebridad que siempre va a dar de qué hablar con sus declaraciones y más aún cuando aborda temas relacionados a su familia. Te comento todo esto porque él ha causado un gran impacto en las redes sociales por haber revelado lo que nunca podría decirle a su hijo Christopher. ¿Quieres saber qué indicó exactamente? Lee esta nota hasta el final.

¿Cuántos hijos tiene Arnold Schwarzenegger?

Como te he mencionado a un hijo del actor en el anterior párrafo, te recalco que él, en total, tiene cinco hijos. Cuatro de ellos son Katherine, Christina, Patrick y Christopher, quienes nacieron a raíz de su relación con su exesposa Maria Shriver. El quinto, por otro lado, es Joseph Baena, que es fruto de una relación extramatrimonial con Mildred Patricia Baena, quien era su empleada doméstica.

Arnold Schwarzenegger junto a sus hijos Christopher, Christina, Patrick y Katherine, y su yerno Chris Pratt en el estreno de la temporada 2 de ‘Fubar’ en el Netflix Tudum Theatre en Los Ángeles, California. (Foto: Charley Gallay / Getty Images for Netfix)

Regresando al tema principal de esta nota, informo que la revelación de Arnold Schwarzenegger se produjo durante una entrevista con The Times. Ahí él abordó el tema del sobrepeso que llegó a tener su hijo Christopher y cómo es que lo ayudó en aquel entonces.

“Nunca podría decirle: ‘Tienes sobrepeso’. Simplemente le dimos comida saludable. Siempre lo incluimos en el gimnasio y todo eso. Y entonces, de repente, decidió que quería estar delgado. Y ahora lo está”, aseguró el artista. “Así que, por supuesto, es fantástico: la autodisciplina y la automotivación. Siempre sentí que algún día tendría que venir de él, y así fue”, agregó.

El largo proceso que afrontó Christopher para bajar de peso

Debido a las recientes declaraciones del actor, te indico que en el mes pasado Christopher se pronunció sobre el hecho de que ahora está en forma y cómo es que llegar a cambiar su aspecto fue algo que tomó bastante tiempo.

Christopher Schwarzenegger aseguró que el bajar de peso fue un largo proceso que empezó en 2019. (Foto: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)

“Fue un proceso largo”, señaló el hombre durante la Cumbre Inaugural Beacher Vitality Happy & Healthy en Los Ángeles, según People. “Empecé en 2019 cuando vivía en Australia. Estaba en un viaje enorme. Me lo tomé muy en serio: ‘Voy a salir y hacer todo esto, estar en Australia’. Y me di cuenta de cuánto me impedía mi peso realizar las actividades cotidianas. Pensé: ‘Quiero hacer paracaidismo’. Y mis amigos me respondieron: ‘Sí, ni hablar’. Yo les respondí: ‘Sí, no puedo hacer paracaidismo’”, añadió.

“No es algo que se logra de la noche a la mañana”

Más adelante, él manifestó que la inseguridad sobre su peso se remonta a sus años de escuela secundaria y que, debido a la situación que le tocó vivir, intentó de todo para mejorar su salud. “No es algo que se logra de la noche a la mañana, pero requirió mucho ensayo y error. Y aún hoy... cuando dices ‘Oh, fotos del antes y el después...’ no siento que sea un después todavía. No siento que esté en ese punto”, aseveró Christopher, quien acabó revelando que el dejar de comer pan durante la Cuaresma le ayudó bastante. “Y así perdí 14 kilos solo con eso”, precisó.

