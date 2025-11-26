El elenco de ‘Stranger Things’ sorprendió a los fans con un sketch musical en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, donde rapearon un resumen de toda la serie en apenas un minuto.

El video, que ya acumula más de 320 mil reproducciones, funciona como un recap divertido para recordar los momentos más icónicos antes de la llegada de la quinta temporada.

En el número participan varias de las estrellas principales de la producción: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke y Charlie Heaton.

En el rap, se mencionan algunos de los momentos más icónicos de la serie como la desaparición de Will, el Demogorgon, el Upside Down y los demodogs. (Foto: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube)

Todos ellos se unen para interpretar la letra y mantener el ritmo mientras mencionan los eventos clave que marcaron la historia de la serie.

El rap menciona algunos de los pasajes más importantes de la historia, tales como la desaparición de Will, la aparición del Demogorgon, el terror del Upside Down, los demodogs, la batalla en Starcourt Mall, la presencia de los rusos en Hawkins y el ascenso de Vecna como el gran villano.

El video es presentado con humor, referencias directas a personajes como Eleven, Nancy, Steve, Robin y algunos guiños que los fans de ‘Stranger Things’ reconocerán al instante.

En solo un minuto, el show logró resumir varios años de historia, ofreciendo a los espectadores una forma rápida, creativa y muy divertida de ponerse al día con ‘Stranger Things’.

Breve resumen de “Stranger Things”: ¿qué pasará en la Temporada 5?

La historia comienza con la desaparición de un joven, Will Byers. Su búsqueda lleva a sus amigos a toparse con una misteriosa niña con habilidades psicocinéticas llamada Eleven (Once), quien escapó de un laboratorio secreto local. Mientras buscan a Will, el grupo descubre que existe una dimensión alternativa y oscura, el Mundo del Revés (Upside Down), y que una criatura depredadora conocida como el Demogorgon cruzó a su mundo.

Un año después, la gente de Hawkins intenta volver a la normalidad, pero Will sigue sufriendo visiones perturbadoras del Mundo del Revés. Una entidad mucho más grande y maligna, el Mind Flayer (Desuellamentes), pone sus ojos en el pueblo. La temporada 2 se centra en la lucha por salvar a Will, que está siendo poseído por esta entidad, y en la protección de Eleven mientras explora su pasado.

Para la tercera temporada, la trama se traslada al verano de 1985. El centro comercial Starcourt se convierte en el nuevo punto de encuentro, pero bajo él, los rusos construyeron una base secreta con el objetivo de reabrir la puerta al Mundo del Revés. La amenaza ya no es solo biológica, sino también política.

Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre de 2025 en Netflix con el primer volumen, que incluye cuatro episodios. (Foto: Netflix)

Ya en la cuarta temporada, los amigos están dispersos por el país y deben reunirse para enfrentar una nueva y aún más poderosa amenaza del Mundo del Revés: Vecna, un ser inteligente y sádico que mata a sus víctimas usando traumas pasados.

La quinta temporada de “Stranger Things” será la batalla final en un Hawkins devastado y fusionado con el Mundo del Revés. Se centrará en el enfrentamiento entre Eleven y Vecna, quien está detrás de todos los ataques. La misión es salvar al mundo y el arco de Will Byers será crucial.

Se espera que esta temporada final dé un cierre emocional y un sacrificio final para resolver toda la historia.

Cabe agregar que Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre de 2025 en Netflix con el primer volumen, que incluye cuatro episodios.

