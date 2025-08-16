Cada vez que Denzel Washington brinda declaraciones sobre un tema, causa un gran impacto en las redes sociales. Sobre todo por su gran fama como actor. Es por eso que anteriormente te informé acerca de las sorpresivas palabras que él aseguró que le diría a su yo más joven. Ahora te comento que este mismo artista dejó en claro que no le teme a la cultura de cancelación. ¿Por qué no le tiene miedo? Pues para que conozcas el motivo sigue leyendo la nota.

Resulta que la leyenda del cine participó en una entrevista con Jillian Hardeman-Webb para Complex News con el fin de hablar sobre su nueva película ‘Highest 2 Lowest’. El punto es que ahí le consultaron si es que le importaba que lo cancelaran. Su respuesta no tardó en llegar.

“¿Qué significa eso, ser cancelado?”, preguntó Denzel Washington. “Eso significa que se pierde el apoyo público”, aseguró Jillian. Apenas escuchó eso, el actor manifestó: “¿A quién le importa? ¿Qué hizo que el apoyo público fuera tan importante para empezar?”.

Denzel Washington es un actor, productor y director de cine estadounidense. (Foto: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis vía Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

“No me importa quién siga a quién”

Ante esa contestación, Hardeman-Webb indicó que “los seguidores ahora son moneda corriente”, pero el artista no se conmovió. “No me importa quién siga a quién. No se puede liderar y seguir a la vez, ni seguir y liderar a la vez”, recalcó Denzel.

Denzel Washington nació el 28 de diciembre de 1954 en Mount Vernon, Nueva York, Estados Unidos. (Foto: Bruce Glikas / WireImage / Getty Images) / Bruce Glikas

“No te pueden cancelar si no te has inscrito”

“No sigo a nadie. Sigo al espíritu celestial. Sigo a Dios, no al hombre. Tengo fe en Dios. Tengo esperanza en el hombre, pero mira a tu alrededor, no me está yendo muy bien”, aseguró después el actor, antes de señalar que no le importan que lo sigan. “No te pueden cancelar si no te has inscrito. No te inscribas”, sentenció. Si te interesa ver el video de ese momento de la entrevista, aquí te lo dejo para que lo aprecies.

