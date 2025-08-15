Denzel Washington es, en definitiva, una leyenda del cine. Este gran artista siempre llama la atención con sus participaciones en películas, pero también con sus declaraciones. Es por eso que en marzo hice una nota donde di a conocer la razón por la que no se considera un actor de Hollywood. En esta ocasión, te vuelvo a hablar de su persona, pero para informarte sobre las sorpresivas palabras que él le diría a su yo más joven.

Por si no estabas enterado(a), su más reciente cinta es ‘Highest 2 Lowest’. Justamente, como se encuentra en la etapa de promoción de la misma, conversó con ExtraTV. El tema es que ahí le preguntaron al dos veces ganador del Oscar qué le diría a una versión más joven de su persona. Lo que reveló no tardó en impactar.

Denzel Washington es un actor, productor y director de cine estadounidense. (Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images) / Matt Winkelmeyer

“Reza más. Eso es todo. Reza más”, fue lo que expresó Denzel Washington con una sonrisa luego de escuchar la interrogante. “Eso es lo que le diría a ese joven Denzel Washington. Reza más. Arrodíllate más”, agregó el reconocido artista de 70 años.

Su interés público por la religión

A raíz de sus palabras, es necesario indicarte que el actor, de acuerdo a People, ha mostrado un mayor interés público por la religión en los últimos años. “El actor fue bautizado en la Iglesia de Dios en Cristo del Templo Kelly, en el barrio neoyorquino de Harlem, en diciembre de 2024, y recibió una licencia de ministro que le permitiría ordenarse en el futuro, apenas unas semanas después de que hablara abiertamente sobre su fe cristiana en un ensayo en primera persona que escribió para Esquire en noviembre”, informó el citado medio.

Denzel Washington nació el 28 de diciembre de 1954 en Mount Vernon, Nueva York, Estados Unidos. (Foto: Bruce Glikas / WireImage / Getty Images) / Bruce Glikas

Con respecto a ‘Highest 2 Lowest’, People también dio a conocer que está en cines selectos de Estados Unidos desde hoy, 15 de agosto, y que, a partir del 5 de septiembre empezará a transmitirse en Apple TV+. Por lo tanto, hay opciones para disfrutar la película.

Películas destacadas de Denzel Washington

‘Cry Freedom’ (1987)

‘Glory’ (1989)

‘The Hurricane’ (1999)

‘Training Day’ (2001)

‘Inside Man’ (2006)

‘American Gangster’ (2007)

‘The Book of Eli’ (2010)

‘Flight’ (2012)

‘2 Guns’ (2013)

‘The Equalizer’ (2014)

‘Fences’ (2016)

‘Roman J. Israel, Esq.’ (2017)

‘The Equalizer 2’ (2018)

‘The Little Things’ (2021)

‘A Journal for Jordan’ (2021)

