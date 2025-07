A veces una película te toca de una forma inesperada, no porque tenga explosiones ni giros imposibles, sino porque se mete en los espacios más personales de la vida. Me pasó hace poco con una historia que no conocía tan bien como creía, aunque había escuchado el nombre más de una vez. La vi por Denzel Washington, claro, pero me quedé por todo lo demás: la actuación, el peso emocional y sobre todo por lo que dice —y cómo lo dice— sobre las relaciones en la familia.

Ya sabes cómo es: hay películas que no necesitan efectos visuales espectaculares para dejarte con un nudo en la garganta. Esta es de esas. Trata de esas conversaciones difíciles que evitamos en casa, del orgullo que a veces nos impide pedir perdón, del resentimiento que se acumula sin darnos cuenta y de lo duro que puede ser romper con los errores del pasado. Y sí, también habla del amor, uno que sobrevive entre grietas.

No es una película ligera, sino que te exige atención, te obliga a mirar de frente temas incómodos y a veces te deja pensando cosas que quizá llevas años esquivando, pero justamente por eso vale tanto la pena. Porque tiene esa honestidad brutal que pocas veces se ve reflejada con tanta fuerza en el cine. Y si alguna vez has tenido un conflicto con tu padre, tu madre o algún hermano, te vas a enganchar.

Te hablo de “Fences” (“Barreras” en español), una película dirigida y protagonizada por el mismo Denzel Washington, basada en la obra del legendario dramaturgo August Wilson. Esta joya del cine estadounidense, que también cuenta con una actuación inolvidable de Viola Davis, está disponible en Netflix y te aseguro que no te vas a arrepentir de verla.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

“Barreras” nos traslada al Pittsburgh de los años 50 para seguir la vida de Troy Maxson, un hombre afroamericano de clase trabajadora que alguna vez soñó con ser una estrella del béisbol, pero que terminó como recolector de basura. La película se centra en la dinámica que Troy mantiene con su esposa Rose, su hijo adolescente Cory, y el resto de su familia, mientras lidia con el peso de sus propias frustraciones, el racismo estructural y los errores del pasado.

La historia gira en torno a los conflictos generacionales, la rigidez emocional de un padre herido y las consecuencias de decisiones difíciles. Troy es un personaje complejo, duro y carismático, que ama a su familia, pero no siempre sabe cómo demostrarlo. Su relación con su hijo, en particular, es una mezcla de amor, control y decepción, lo que desencadena algunas de las escenas más poderosas del film.

ACTORES Y PERSONAJES DE “FENCES”

Uno de los grandes aciertos de este largometraje es su elenco. Cada actor encarna su papel con tanta honestidad que sientes que estás espiando una historia real, no viendo una actuación. Te dejo aquí la lista principal de personajes para que sepas quién es quién en esta historia tan potente:

Denzel Washington como Troy Maxson: el protagonista, un hombre marcado por la decepción, el orgullo y una visión rígida de lo que significa ser padre y proveedor.

Viola Davis como Rose Maxson: la esposa de Troy, una mujer fuerte, resiliente, que ama profundamente pero que también aprende a poner límites.

Stephen McKinley Henderson como Jim Bono: el mejor amigo y compañero de trabajo de Troy, alguien que intenta ser su conciencia cuando las cosas se desvían.

Jovan Adepo como Cory Maxson: el hijo adolescente de Troy y Rose, que sueña con jugar fútbol americano y se enfrenta a su padre por su libertad.

Russell Hornsby como Lyons Maxson: el hijo mayor de Troy, fruto de una relación anterior, que busca la validación de su padre a través de la música.

Mykelti Williamson como Gabriel Maxson: el hermano de Troy, con una discapacidad mental causada por la guerra, y cuyo papel tiene una carga simbólica muy poderosa.

Saniyya Sidney como Raynell Maxson: la hija menor, que representa la posibilidad de nuevos comienzos y redención para la familia.

Cada uno de ellos aporta una capa emocional distinta a la historia, y juntos logran construir una dinámica familiar que se siente dolorosamente real. Si te gustan las películas donde las actuaciones lo son todo, aquí vas a encontrar varias dignas de aplauso.

¿CÓMO VER ESTA NUEVA PELÍCULA?

Ver Fences es muy fácil si tienes una suscripción activa a Netflix. La película está disponible en la plataforma con su título original, y la puedes encontrar tanto en inglés como con subtítulos en español. Ideal para una tarde tranquila en la que tengas ganas de ver algo con contenido, algo que realmente valga la pena.

Te recomiendo verla con calma, sin distracciones. Porque cada diálogo, cada pausa, cada gesto dice mucho más de lo que parece. Y créeme, es de esas películas que terminan y te dejan pensando durante un buen rato.

¿POR QUÉ VALE LA PENA VERLA?

Porque todos, en mayor o menor medida, hemos vivido algún tipo de tensión familiar parecida. “Barreras” no es solo una película sobre un padre y su hijo, o sobre los sueños rotos: es una historia sobre cómo nos relacionamos cuando el dolor no se dice en voz alta. Sobre el perdón, la identidad, los sacrificios, y el amor que existe incluso en medio del conflicto.

Además, es cine del bueno. Con un guion profundo, actuaciones de primer nivel y una dirección que no se mete en el camino de la historia, sino que la acompaña con respeto y sensibilidad. No por nada fue nominada al Oscar a Mejor Película, y no por nada es una de esas cintas que cada cierto tiempo uno vuelve a ver.

Así que ya sabes: si estás buscando una película poderosa, emocional y muy humana en Netflix, “Fences” es una opción que no te puedes perder.

