Seguro ya te has dado cuenta que hay una nueva comedia romántica en Netflix que está causando sensación. Se llama ‘The Wrong Paris’ (‘El otro París’) y tiene como protagonista a Miranda Cosgrove (‘Dawn’). Sí, estoy hablando de la exestrella infantil que saltó a la fama en ‘School of Rock’ de 2003 (como ‘Summer Hathaway’), luego estuvo en ‘Drake & Josh’ (era ‘Megan Parker’) y después pasó a protagonizar ‘iCarly’ (fue ‘Carly Shay’). En esta nota te voy a hablar sobre ella porque hace poco se animó a darles un gran consejo a los padres de pequeños actores.

Cómo considera que es su profesión

La artista, que actualmente tiene 32 años, conversó con People hace poco, y ahí indicó que, a raíz de la experiencia ganada con el pasar del tiempo, considera que su profesión es como un “trabajo de adultos en un mundo de adultos”, por lo que cuando “una niña está en esto, eso lo hace realmente extraño”.

En la entrevista, ella recordó que tenía 14 años cuando fue la estrella de ‘iCarly’. En ese entonces, todo cambió de un momento a otro. “Empecé a estudiar en casa, lo cual recuerdo que me decepcionó un poco porque me encantaba la escuela”, sostuvo.

Miranda Cosgrove es una actriz y cantante estadounidense.

Debido a que pasaba mucho tiempo grabando la serie, Nathan Kress (‘Freddie Benson’) y Jennette McCurdy (‘Sam Puckett’) fueron prácticamente su familia, ya que crecieron juntos, según dijo. A lo largo de todo ese proceso, sus padres Tom y Chris fueron muy importantes, ya que nunca la presionaron para hacer algo que no quisiera. Es por eso que cuando le preguntaron qué consejo les daría a los progenitores de pequeños actores, dio su respuesta rápidamente.

Miranda Cosgrove nació el 14 de mayo de 1993 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

“Hay que ser muy firme”

“Asegúrese de proteger a sus hijos”, manifestó al inicio. “Solo le diría a alguien que, si su hijo se muere de ganas de hacerlo (se refiere al deseo de ser actor), esté preparado para que se complique mucho. Y hay que ser muy firme y saber cuándo sacar a su hijo de una situación”. agregó.

Más adelante, Miranda Cosgrove habló de una situación que es lamentable. “Muchos niños terminan actuando porque sus padres quieren que lo hagan, y creo que ahí es donde todo se complica. Porque entonces se trata mucho más del padre que del hijo. Y eso no me gusta. No me parece justo en absoluto”, sostuvo la actriz, que también indicó que por suerte su madre nunca fue su representante “porque creo que eso podría haber afectado mucho nuestra relación”.

