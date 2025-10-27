En el último día de septiembre, George Clooney dio de qué hablar al pronunciarse sobre la película que grabó con Laura Dern “hace 40 años” y que “nunca se estrenó”. Ahora el artista es nuevamente tendencia, pero porque se animó a revelar la “lección de vida” que aprendió al principio de su carrera.

Resulta que el actor asistió a la alfombra roja del AFI Fest en Los Ángeles para el estreno de su más reciente película ‘Jay Kelly’, el jueves 23 de octubre. El tema es que ahí conversó en exclusiva con People. Durante ese diálogo, dijo cosas sumamente llamativas.

El medio en cuestión le llegó a preguntar si tenía alguna historia relacionada a su tía, la famosa cantante Rosemary Clooney, quien murió en 2002, y él dejó en claro que sí, pues contó que en un momento dado se convirtió en el chofer de ella.

George Clooney es un actor, director, productor y guionista estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Recuerdo estar en la carretera… Yo era el chofer de mi tía Rosemary cuando ella cantaba. Y no la conocía mucho de joven porque vivía en Kentucky. Era la tía de Hollywood. Así que vine a ganarme la vida y fui su chófer. Y la llevé a ella, a Tony Bennett y a todos estos cantantes maravillosos durante un año”, sostuvo George Clooney, que aseguró que estar tan cerca de grandes estrellas le enseñó una lección importante al principio de su carrera.

“Me sentí muy afortunado de haber aprendido esa lección a tiempo”

“Aprendí una lección de vida muy buena sobre el éxito y el fracaso, y cómo afrontarlos. Y siempre lo recuerdo… Me sentí muy afortunado de haber aprendido esa lección a tiempo”, precisó el artista, antes de señalar que Frank Sinatra le alzó la voz.

“Recuerdo que una vez se enojó conmigo porque lideré un boicot sobre algunas libertades de prensa, y me llamó porque la gente pensó que estaba enfermo y había helicópteros sobrevolando su (casa), y me llamó diciendo: ‘¡Lo que estás haciendo no funciona!’. Pero fue genial. ¡Frank Sinatra me gritó!”, recalcó.

George Clooney nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Películas destacadas de George Clooney

‘Out of Sight’ (1998)

‘Three Kings’ (1999)

‘O Brother, Where Art Thou?’ (2000)

‘Ocean’s Eleven’ (2001)

‘Solaris’ (2002)

‘Confessions of a Dangerous Mind’ (2002)

‘Intolerable Cruelty’ (2003)

‘Ocean’s Twelve’ (2004)

‘Syriana’ (2005)

‘Good Night, and Good Luck’ (2005)

‘Michael Clayton’ (2007)

‘Burn After Reading’ (2008)

‘The Men Who Stare at Goats’ (2009)

‘Up in the Air’ (2009)

‘The American’ (2010)

‘The Ides of March’ (2011)

‘The Descendants’ (2011)

‘Gravity’ (2013)

‘Monuments Men’ (2014)

‘Hail, Caesar!’ (2016)

‘Money Monster’ (2016)

‘The Midnight Sky’ (2020)

‘The Tender Bar’ (2021)

‘Ticket to Paradise’ (2022)

