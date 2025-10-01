George Clooney es uno de los grandes artistas de Estados Unidos que no solo llama la atención por sus actuaciones en películas, sino también por sus declaraciones. Es por eso que en agosto de este año te informé acerca de sus halagos a Adam Sandler, y ahora te comento que hace poco reveló por qué se siente afortunado. Justo sobre eso voy a profundizar en esta nota.

Para poder entrar de lleno al tema es necesario que sepas que el lunes 29 de septiembre fue el estreno de su más reciente película ‘Jay Kelly’ en el Festival de Cine de New York. Ahí el actor tuvo la oportunidad de conversar con People acerca de las similitudes que tiene con su personaje.

George Clooney, en la mencionada cinta, interpreta a ‘Jay Kelly’. “Tenemos la misma altura, el mismo cabello”, comenzó diciendo. Pero luego aclaró que realmente no hay muchas similitudes entre su personaje y él. “Porque es un tipo muy triste por su carrera y su vida porque no tenía amigos ni familia, y se rodea de gente que simplemente... pagó por ello”, sostuvo.

George Clooney es un actor, director, productor y guionista estadounidense. (Foto: Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

“He tenido mucha suerte de tener…”

A diferencia de ‘Jay Kelly’, el artista es afortunado, ya que no ha pasado por eso. “He tenido mucha suerte de tener una gran familia y grandes amigos, y de hecho a mis hijos todavía les gusto. Son jóvenes”, agregó, refiriéndose a los gemelos de 8 años Alexander y Ella, a quienes comparte con su esposa Amal Clooney.

George Clooney y Amal Clooney se casaron el 27 de septiembre de 2014 en Venecia, Italia, en una lujosa ceremonia que contó con la presencia de amigos cercanos y celebridades. (Foto: Kena BETANCUR / AFP) / KENA BETANCUR

A raíz de esas palabras, te cuento que durante un diálogo que tuvo con Tudum de Netflix, George Clooney atribuyó su capacidad para mantener los pies en la tierra a que la fama le llegó tarde, pues a los 33 años ganó popularidad con su papel en ‘ER’ (‘Doug Ross). “Tuve que descubrir cómo vivir la vida antes de descubrir cómo ser famoso, y no creo que este personaje lo haya logrado”, aseguró en ese entonces.

Películas destacadas de George Clooney

‘Out of Sight’ (1998)

‘Three Kings’ (1999)

‘O Brother, Where Art Thou?’ (2000)

‘Ocean’s Eleven’ (2001)

‘Solaris’ (2002)

‘Confessions of a Dangerous Mind’ (2002)

‘Intolerable Cruelty’ (2003)

‘Ocean’s Twelve’ (2004)

‘Syriana’ (2005)

‘Good Night, and Good Luck’ (2005)

‘Michael Clayton’ (2007)

‘Burn After Reading’ (2008)

‘The Men Who Stare at Goats’ (2009)

‘Up in the Air’ (2009)

‘The American’ (2010)

‘The Ides of March’ (2011)

‘The Descendants’ (2011)

‘Gravity’ (2013)

‘Monuments Men’ (2014)

‘Hail, Caesar!’ (2016)

‘Money Monster’ (2016)

‘The Midnight Sky’ (2020)

‘The Tender Bar’ (2021)

‘Ticket to Paradise’ (2022)

