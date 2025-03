Gwyneth Paltrow recordó su mediático romance con Brad Pitt y cómo esa relación sigue siendo un tema recurrente en su vida. Los actores, ambos ganadores del Oscar, comenzaron a salir tras conocerse en las lecturas de Legends of the Fall (1994). Más tarde, compartieron pantalla en el thriller Se7en (1995). En diciembre de 1996, se comprometieron; sin embargo, seis meses después, pusieron fin a su relación.

En una entrevista con Vanity Fair para la portada de abril, Paltrow, de 52 años, habló sobre Pitt, de 61, y lo describió como “un personaje muy intrigante”. Además, comparó la experiencia de salir con él con haber estado con alguien de la realeza. “Es como haber salido, no sé, con el príncipe Guillermo o algo así. Eso siempre va a surgir”, comentó.

También recordó un episodio mientras filmaba en la campiña inglesa, cuando Pitt viajó para acompañarla en su cumpleaños. En ese entonces, trabajaba jornadas extenuantes de hasta 20 horas diarias, seis días a la semana. Cuando le concedieron un descanso de 12 horas, un productor la hizo sentir culpable. “Me hizo sentir que yo era la que tenía más derecho… Fue una sensación horrible”, confesó.

La actriz comparó la experiencia de salir con Pitt con haber estado con alguien de la realeza. (Foto: Robyn Beck / AFP)

Paltrow explicó que sintió temor de que el productor la tachara de problemática. “Podía inventar una historia de que estaba siendo difícil… y, por supuesto, no dijo nada, porque ya se veía que el tipo con el poder pensaba: ‘No me gusta lo que estoy viendo aquí’”.

El tiempo pasó y ambos actores siguieron adelante con sus vidas. Paltrow se casó con Chris Martin, líder de Coldplay, con quien tuvo dos hijos, y más tarde con el productor Brad Falchuk en 2018. Pitt, por su parte, estuvo casado con Jennifer Aniston y luego con Angelina Jolie, con quien tuvo seis hijos. Actualmente, mantiene una relación con la diseñadora de joyas Ines de Ramon.

En mayo de 2023, Paltrow recordó su romance en el podcast “Call Her Daddy”, donde contó que la conexión con Pitt fue inmediata, describiéndola como “amor a primera vista”; no obstante, decidió cancelar su compromiso porque no estaba lista para casarse.

En 2023, Paltrow contó que la conexión con Pitt fue inmediata, describiéndola como “amor a primera vista”. (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

“Todavía estaba totalmente desconsolada cuando rompimos”, admitió. “Era lo correcto en ese momento, pero fue muy duro. Él sabía lo que quería y estaba listo, mientras que yo me sentía desorientada”.

Al final, reconoció que fue una decisión difícil. “Sentí que no estaba a la altura… Era un pensamiento recurrente sobre mí misma”, concluyó.

Paltrow reveló que decidió cancelar su compromiso porque no estaba lista para casarse. (Foto: Red Sea Film Festival / AFP)

Lo que debes saber sobre Gwyneth Paltrow

Gwyneth Kate Paltrow nació el 27 de septiembre de 1972 en Los Ángeles, California. Es una actriz, empresaria y modelo estadounidense. Es hija del director de cine Bruce Paltrow y la actriz Blythe Danner.

Paltrow ganó reconocimiento en la década de 1990 con películas como “Seven” (1995) y “Emma” (1996). Su papel protagónico en “Shakespeare in Love” (1998) le valió un Premio de la Academia a la Mejor Actriz. A lo largo de su carrera, ha participado en una variedad de películas, incluyendo la saga de “Iron Man” en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretó a Pepper Potts.

Además de su carrera en la actuación, Paltrow fundó Goop en 2008, una empresa de estilo de vida y bienestar que se ha expandido a comercio electrónico, productos propios y contenido digital. Aunque Goop genera tanto elogios como controversia por sus productos y consejos de salud, ha consolidado a Paltrow como una figura influyente en el mundo del bienestar.