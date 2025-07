Gwyneth Paltrow sorprendió a sus seguidores al compartir un nuevo video de cocina en su cuenta de Instagram. En el clip, publicado el pasado domingo, se puede ver a la actriz preparando su propia versión de un bibimbap, plato popular de la gastronomía peruana. “Hecho con amor, un poco de picante y lleno de sabor”, escribió la ganadora del Oscar en el pie de foto.

Muchos de sus seguidores elogiaron la preparación y destacaron la presentación del plato; sin embargo, no todos los comentarios estuvieron enfocados en la comida. A medida que el video acumulaba más vistas, comenzaron a aparecer preguntas sobre el aspecto físico de Paltrow.

Lo que más llamó la atención fue su labio superior, que lucía más pronunciado que de costumbre. “¿Qué te hiciste en los labios?”, preguntó una persona. “¿Hay algo diferente con sus labios?”, cuestionó otro. Un tercero escribió: “Le pasó algo al labio superior”.

Aunque varios seguidores elogiaron su receta, muchos se enfocaron en su aspecto físico, especialmente en sus labios. (Foto: @gwynethpaltrow / Instagram)

Mientras algunos usuarios expresaban confusión, otros hacían bromas comparándola con personajes de dibujos animados como Marge Simpson.

Entre los seguidores también hubo quienes cuestionaron la transparencia de la actriz sobre posibles retoques estéticos. “Ojalá fuera honesta sobre los procedimientos que se ha hecho, sobre todo porque vende productos antienvejecimiento”, comentó una persona. “Se ve increíble, pero que sea honesta. Especialmente si ese es el mensaje de su marca”, agregó.

A pesar de las críticas, varios usuarios salieron en defensa de Paltrow. “¿Qué pasa con tanto comentario negativo? Si no te gusta lo que ves, simplemente sigue de largo”, escribió un seguidor. Otro agregó: “Hay mucha envidia. Las críticas sobre los labios o el aspecto no tienen sentido, en mi opinión”.

Algunos usuarios preguntaron si se había realizado algún retoque estético, mientras otros la defendieron de los comentarios negativos. (Foto: Michael Tran / AFP)

Aunque Paltrow no ha respondido a la controversia sobre este cambio físico, ella ha sido honesta sobre algunos tratamientos cosméticos pasados. En 2021, contó que usaba Xeomin, un inyectable antiarrugas.

“A veces, ser honesta se percibe como una debilidad. Parece que aún hay mucho estigma alrededor de las inyecciones”, declaró por aquel entonces.

También reveló que probó Botox, aunque no le gustó el resultado: “Fue un desastre. Mi frente quedó completamente congelada y no me veía como yo misma”.

En el pasado, Paltrow confeó haberse sometido a procedimientos cosméticos como Xeomin y tratamientos con láser. (Foto: Robyn Beck / AFP)

En 2013, mencionó que se hizo un tratamiento láser Thermage y que le gustó tanto que lo repetiría: “Siento que me quitó cinco años de encima”.

Lo que debes saber sobre Gwyneth Paltrow

Gwyneth Kate Paltrow nació el 27 de septiembre de 1972 en Los Ángeles, California. Es una actriz, empresaria y modelo estadounidense. Es hija del director de cine Bruce Paltrow y la actriz Blythe Danner.

Paltrow ganó reconocimiento en la década de 1990 con películas como “Seven” (1995) y “Emma” (1996). Su papel protagónico en “Shakespeare in Love” (1998) le valió un Premio de la Academia a la Mejor Actriz. También participó en la saga de “Iron Man” en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretó a Pepper Potts.

Además de su carrera en la actuación, Paltrow fundó Goop en 2008, una empresa de estilo de vida y bienestar que se ha expandido a comercio electrónico, productos propios y contenido digital. Aunque Goop genera tanto elogios como controversia por sus productos y consejos de salud, ha consolidado a Paltrow como una figura influyente en el mundo del bienestar.

