Gwyneth Paltrow decidió dejar atrás su estricta dieta paleolítica. La actriz confesó durante su participación en el “Goop Podcast” que, aunque durante años se dedicó a comer de forma muy saludable, llegó un punto en que su enfoque se volvió excesivo. “Quizás se volvió un poco didáctica… un poco estricta”, reconoció.

La actriz de 52 años describió su etapa como “macrobiótica acérrima” como un “capítulo interesante” de su vida, pero admitió que ya no quiere seguir atada a esas reglas tan rígidas.

El medio Page Six informa que, durante un tiempo, ella y su esposo, Brad Falchuk, adoptaron completamente la dieta paleo, basada en el consumo de “mucho pescado, verduras, arroz, sin lácteos ni azúcar”.

La actriz de 52 años describió su etapa como “macrobiótica acérrima” como un “capítulo interesante” de su vida, pero que ya está cerrado. (Foto: Michael Tran / AFP) ×

Sin embargo, con el paso del tiempo, su entusiasmo fue disminuyendo. “Estoy un poco harta”, confesó, agregando que “estoy volviendo a comer pan de masa madre, queso. Ahí, lo dije. Un poco de pasta”.

A pesar del cambio, Paltrow no descarta por completo lo aprendido en esa etapa. Dijo que la dieta paleo fue un “buen modelo” porque promueve el consumo de “alimentos lo más integrales y frescos posible”, preferiblemente “muy locales y de temporada”.

La actriz también reflexionó sobre el poder que tiene la alimentación en la salud. “Estoy tan sorprendida de que tuviéramos este poder en nuestras manos: si nos cuidáramos bien, nos hidratáramos y comiéramos alimentos integrales, podríamos sentirnos mucho mejor”, dijo. Y aclaró: “Todavía me siento así”.

La actriz señaló que la dieta paleo fue un “buen modelo” porque promueve el consumo de “alimentos lo más integrales y frescos posible”. (Foto: Red Sea Film Festival / AFP) ×

Con el paso del tiempo, su manera de comer también se vio afectada por temas de salud. Según explicó, tuvo que lidiar con “inflamación a largo plazo y demás”, lo que ha hecho que sus hábitos alimenticios se vuelvan “un poco más complicados”.

En 2023, Paltrow fue criticada por sus dietas restrictivas, como los ayunos intermitentes y las cenas paleo. Ante esto, respondió en Instagram Stories: “He estado trabajando para enfocarme en alimentos que no sean inflamatorios, y me ha funcionado de maravilla”. Aseguró que su forma de comer está basada en sus propios “resultados médicos y en las exhaustivas pruebas que me he realizado a lo largo del tiempo”.

En el pasado, Paltrow fue criticada por sus dietas restrictivas y por ser impulsora del ayuno intermitente. A través de sus redes sociales, ella se defendió y aseguró que su alimentación se basa en las "exhaustivas pruebas" que se había realizado. (Foto: Robyn Beck / AFP) ×

Finalmente, aclaró que nunca ha seguido la dieta paleo de forma estricta todo el tiempo. “Como comidas completas. También tengo días en los que como lo que quiero, papas fritas o lo que sea. Mi punto de partida ha sido intentar comer sano y comer alimentos que realmente calmen el sistema”, concluyó.

Lo que debes saber sobre Gwyneth Paltrow

Gwyneth Kate Paltrow nació el 27 de septiembre de 1972 en Los Ángeles, California. Es una actriz, empresaria y modelo estadounidense. Es hija del director de cine Bruce Paltrow y la actriz Blythe Danner.

Paltrow ganó reconocimiento en la década de 1990 con películas como “Seven” (1995) y “Emma” (1996). Su papel protagónico en “Shakespeare in Love” (1998) le valió un Premio de la Academia a la Mejor Actriz. También participó en la saga de “Iron Man” en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretó a Pepper Potts.

Además de su carrera en la actuación, Paltrow fundó Goop en 2008, una empresa de estilo de vida y bienestar que se ha expandido a comercio electrónico, productos propios y contenido digital. Aunque Goop genera tanto elogios como controversia por sus productos y consejos de salud, ha consolidado a Paltrow como una figura influyente en el mundo del bienestar.