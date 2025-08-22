En julio de 2024 se informó que Margot Robbie se encontraba embarazada de su esposo Tom Ackerley. Desde entonces, muchos estuvieron pendientes de cualquier anuncio por parte de la actriz que tenga que ver con su bebé. El tema es que la pareja optó por mantener todo en lo privado, y se respeta. Pero justamente por el hecho de que no se sabe bastante sobre la nueva etapa que atraviesan los dos, ahora como padres (porque su hijo nació el 17 de octubre del mencionado año, según People), la artista ha causado un gran impacto con sus inusuales y recientes comentarios acerca de la maternidad. Para que sepas qué dijo, sigue leyendo la nota.

Es importante que sepas que su declaración se produjo durante una entrevista que tuvo con Entertainment Tonight, estando en compañía de su coprotagonista de ‘A Big Bold Beautiful Journey’, Colin Farrell. Sí, ambos hablaron con el citado medio acerca de la película, justo antes de pisar la alfombra roja en Beverly Hills.

El tema en cuestión fue abordado a raíz de que la persona encargada de realizar la entrevista preguntara a los actores cómo ha enriquecido sus vidas la paternidad. Luego de la explicación de Colin, llegó el turno de Margot, y ella sorprendió con sus palabras.

“Es lo mejor”

“Es curioso. Es como si intentaras explicárselo a alguien que tiene hijos. No hace falta porque lo entienden. Si no, probablemente les aburra, así que simplemente piensas que es lo mejor”, manifestó la actriz de 35 años.

La relación que tiene con su esposo Tom Ackerley

Por si no lo sabías, Margot Robbie y Tom Ackerley, de acuerdo a People, se conocieron en 2013, exactamente en el set del drama de la Segunda Guerra Mundial 0Suite Française’, donde él era asistente de dirección y ella interpretaba a ‘Celine Joseph’. Ambos se casaron en diciembre de 2016 durante una ceremonia privada en Byron Bay, Australia. Nunca anunciaron su compromiso antes del gran día. Con respecto al hijo que tienen, no se ha revelado su nombre.

