Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más controversiales en los últimos meses. Desde que hizo pública su relación con Christian Nodal, ahora su esposo, ha estado constantemente en el centro de la atención mediática.

Recientemente, la hija de Pepe Aguilar volvió a ser noticia tras el estreno de su nuevo sencillo titulado “Nadie se va como llegó”. La canción, que trata sobre una historia de desamor, incluye letras que muchos interpretaron como fuertes indirectas hacia, supuestamente, su actual esposo.

En los últimos días, se especuló sobre una posible separación entre Ángela y Nodal, luego de que ella eliminara todas las fotos de su cuenta de Instagram, incluyendo las imágenes junto a su pareja. Este hecho levantó sospechas entre los seguidores y medios de comunicación.

Ángela Aguilar lanzó recientemente su nuevo tema "Nadie se va como llegó". (Foto: Giorgio Viera / AFP)

El sencillo contiene una serie de indirectas, pero ¿para quién son? (Foto: Giorgio VIERA / AFP)

Poco después, Ángela publicó una frase que decía: “De este amor nadie se va como llegó”, lo que encendió aún más los rumores. Estas palabras coincidieron con el lanzamiento de su nueva canción, que rápidamente superó el medio millón de visualizaciones en YouTube.

Los versos como: “Pasamos de ser amantes a ser enemigos arrepentidos de habernos conocido”, “De este amor nadie se va como llegó, te di mi mejor versión y tú a mí no”, y el coro: “Lo más justo es repartirnos el dolor en partes iguales, sin daños colaterales. Porque esta guerra, la verdad, que no lo vale. Todo en la vida tiene solución, pero tú y yo somos la excepción”, fueron tomados por muchos como un mensaje directo para Nodal.

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de reacciones. Algunos comentarios decían: “Kuno y Nodal hacen bonita pareja”, “Pasamos de amantes a ser esposos”, o “Cada vez que escucho esta voz me pongo sentimental y me acuerdo como la gente ha estado en contra de ella”. También hubo quienes opinaron: “Buen tema para los que son amantes, pero me gustó más la otra”.

Luego de que la cantante borrara todas sus publicaciones de Instagram, muchos empezaron a especular que Aguilar y Nodal estarían atravesando una crisis. (Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

Mira el videoclip de “Nadie se va como llegó”, nuevo sencillo de Ángela Aguilar

¿Qué dice la letra completa?

Qué desgastante intentar volver a ser los de antes

Pasamos de amantes a ser enemigos

Arrepentidos de habernos conocido

Quisiera borrar de mi cuerpo el tatuaje que hicieron tus besos

Volver a ese día que pude tocarte y no haberlo hecho

De este amor nadie se va como llegó

Te di mi mejor versión y tú a mí no

Tú te vas sonriendo, aparentemente enteroY yo me quedo loca porque aún te quiero

De este amor nadie se va como llegóLo más justo es repartirnos el dolor

En partes iguales, sin daños colateralesPorque esta guerra, la verdad, que no lo vale

Todo en la vida tiene solución, pero tú y yo somos la excepción

De este amor nadie se va como llegóTe di mi mejor versión y tú a mí no

Tú te vas corriendo, aparentemente enteroY yo me quedo rota porque aún te quiero

De este amor nadie se va como llegóLo más justo es repartirnos el dolor

En partes iguales, sin daños colaterales

Porque esta guerra, la verdad, no lo vale

Todo en la vida tiene solución, pero tú y yo somos la excepción