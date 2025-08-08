Las declaraciones de James Cameron siempre dan de qué hablar. Es por eso que en julio te informé sobre su opinión acerca del enfoque de Christopher Nolan en ‘Oppenheimer’. Ahora te comento que el famoso director ha llamado la atención por haber revelado el motivo por el que cree que “todavía existe el peligro de un apocalipsis al estilo ‘Terminator’”.

Antes de ir de lleno a lo que dijo, tengamos en cuenta que el reconocido cineasta dirigió ‘The Terminator’ (1984) y ‘Terminator 2: Judgment Day’ (1991). Habiéndote recalcado ello, te cuento que sus recientes palabras sobre el “peligro de un apocalipsis” salieron durante una entrevista con Rolling Stone.

“Creo que todavía existe el peligro de un apocalipsis al estilo ‘Terminator’, en el que se combina una IA (inteligencia artificial) con sistemas de armas, incluso hasta el nivel de sistemas de armas nucleares, contraataque de defensa nuclear, todo eso”, comenzó diciendo.

“Los humanos somos falibles”

“El teatro de operaciones es tan rápido, las ventanas de decisión son tan rápidas, que se necesitaría una superinteligencia para procesarlo. Y quizá seamos inteligentes y mantengamos a un humano al tanto. Pero los humanos somos falibles, y se han cometido muchos errores que nos han puesto al borde de incidentes internacionales que podrían haber desembocado en una guerra nuclear”, agregó.

En 2023 también habló sobre el tema

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que habla sobre el tema en cuestión. En 2023, en diálogo con CTV News, James Cameron fue más directo al hacer referencia a las implicaciones en la vida real de la primera película de ‘Terminator’, que fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. “Les advertí en 1984 y no escucharon”, dijo en aquel entonces.

Películas destacadas que ha dirigido James Cameron

‘The Terminator’ (1984)

‘Aliens’ (1986)

‘The Abyss’ (1989)

‘Terminator 2: Judgment Day’ (1991)

‘True Lies’ (1994)

‘Titanic’ (1997)

‘Avatar’ (2009)

‘Avatar: The Way of Water’ (2022)

