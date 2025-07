“Avatar” regresará este 2025 a las salas de cine con una película que marcará la presentación de un nuevo clan na’vi. Así como “The Way of Water” presentó la vida en el agua de los Metkayina de Pandora, “Fire and Ash” representará el debut de un grupo llamado los Ash People, o la tribu de las cenizas.

Cumpliendo la promesa que había hecho James Cameron en la D23 Expo 2024 de que esta nueva entrega de su millonaria saga sería un “festín para los ojos” el primer tráiler oficial de “Avatar: Fuego y ceniza” nos ofrece una introducción visualmente feroz del mundo de esta nueva tribu, en especial de su lidereza: Varang, interpretada por Oona Chaplin.

En el avance, disponible líneas más abajo, Jake Sully y su familia han unido fuerzas con los Metkayina para enfrentarse a Varang y su poderosa alianza con el malvado coronel Quaritch (Stephen Lang).

“Tu diosa no tiene dominio aquí”, se le oye decir a Varang al cierre del avance.

Sinopsis

Esto dice la sinopsis oficial del filme:

“Con ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, James Cameron transporta al público de vuelta a Pandora en una nueva y envolvente aventura con Jake Sully (Sam Worthington), el marine convertido en líder Na’vi, la guerrera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully. La película, con guion de James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver, y una historia de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno, también está protagonizada por Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass y Kate Winslet”.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial de “Avatar: Fuego y ceniza”:

Elenco

Estos son los principales talentos que integran el elenco de la secuela de “Avatar”:

Sam Worthington como Jake Sully

Zoe Saldaña como Neytiri

Kate Winslet como Ronal

CCH Pounder como Mo’at

Oona Chaplin como Varang

Sigourney Weaver como Kiri Sully

Cliff Curtis como Tonowari

Stephen Lang como el Coronel Miles Quaritch

Michelle Yeoh como Dra. Karina Mogue

Joel David Moore como el Dr. Norm Spellman

Giovanni Ribisi como Parker Selfridge

Fecha de estreno

“Avatar: Fuego y ceniza” se estrenará el jueves 18 de diciembre en países de América Latina.