La esperada continuación del live-action de “Avatar: La leyenda de Aang” ya tiene fecha de estreno. Netflix confirmó que la temporada 2 llegará el 25 de junio, continuando la historia del joven Avatar y su misión de dominar los cuatro elementos para restaurar el equilibrio en el mundo.

Tras el éxito de la primera temporada, la serie regresa con nuevos desafíos para Aang y sus amigos, además de introducir lugares y personajes muy queridos por los fans del clásico animado.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de “Avatar: La leyenda de Aang”?

Netflix anunció oficialmente que la temporada 2 de “Avatar: La leyenda de Aang” se estrenará el 25 de junio en la plataforma de streaming.

La nueva entrega continuará adaptando la historia del Libro Tierra de la serie animada original, lo que significa que veremos el viaje de Aang, Katara y Sokka a través del Reino Tierra mientras el Avatar intenta avanzar en su entrenamiento para dominar este elemento.

Además, esta temporada promete expandir mucho más el mundo de la serie, mostrando nuevas ciudades, culturas y conflictos que se vuelven clave en la guerra contra la Nación del Fuego.

Nuevos personajes y lo que veremos en la temporada 2

Con la llegada del arco del Reino Tierra, se espera la introducción de varios personajes icónicos que los fans han estado esperando ver en el live-action.

Entre ellos destaca Toph Beifong, la legendaria maestra tierra que en la historia original se convierte en una de las aliadas más importantes de Aang. También se espera que el príncipe Zuko continúe su complejo camino junto a su tío Iroh mientras siguen persiguiendo al Avatar.

La segunda temporada también profundizará en los conflictos políticos del mundo de “Avatar”, además de mostrar batallas más grandes y una evolución importante en el viaje de cada personaje.

¿Habrá temporada 3 de “Avatar: La leyenda de Aang”?

Sí. Netflix ya confirmó anteriormente que “Avatar: La leyenda de Aang” tendrá una tercera temporada, con lo que el live-action planea adaptar por completo la historia del anime original creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko.

Esto significa que la serie cubrirá los tres libros clásicos: Agua, Tierra y Fuego, siguiendo el camino completo de Aang hasta el enfrentamiento final contra el Señor del Fuego.

Ficha técnica de “Avatar: La leyenda de Aang” Temporada 2