Resumen

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La segunda temporada de "Avatar: La leyenda de Aang" se estrena oficialmente en Netflix este 25 de junio. (Foto: Netflix)
La segunda temporada de "Avatar: La leyenda de Aang" se estrena oficialmente en Netflix este 25 de junio. (Foto: Netflix)
Por Paolo Valdivia

La esperada continuación del live-action de “Avatar: La leyenda de Aang” ya tiene fecha de estreno. Netflix confirmó que la temporada 2 llegará el 25 de junio, continuando la historia del joven Avatar y su misión de dominar los cuatro elementos para restaurar el equilibrio en el mundo.

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