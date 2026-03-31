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Crunchyroll y Netflix estrenan el capítulo 1 de la Temporada 2 de “Dorohedoro” este miércoles 1 de abril. El mundo de “Dorohedoro” vuelve con más humo, magia y caos del que recordábamos. Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas el estreno más esperado del 2026 con su primer episodio.
Hora de estreno del capítulo 1 de la Temporada 2 de “Dorohedoro”
El capítulo 1 de la temporada 2 de “Dorohedoro” se estrena este el miércoles 1 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:
- México: 8:00 a.m.
- Colombia: 9:00 a.m.
- Ecuador: 9:00 a.m.
- Venezuela: 10:00 a.m.
- Chile: 11:00 a.m.
- Argentina: 11:00 a.m.
- Perú: 9:00 a.m.
- Bolivia: 10:00 a.m.
- Paraguay: 11:00 a.m.
- Uruguay: 11:00 a.m.
- España: 4:00 p.m. (hora peninsular)
Fecha de estreno oficial
El estreno oficial de la segunda temporada será este 1 de abril. Las cuentas oficiales han disipado cualquier duda, marcando este día como el regreso triunfal de la serie. ¡Prepara las gyoza porque el caos empieza puntualmente!
Dónde ver la Temporada 2 de “Dorohedoro”
- Vía Crunchyroll y Netflix
En un movimiento poco común pero muy beneficioso para los fans, la serie contará con una distribución masiva en Netflix y Crunchyroll. Podrás seguir las nuevas aventuras de los “limpiadores” de En y los habitantes de El Hoyo a través de las plataformas líderes, asegurando calidad 4K y doblaje al español desde el primer día.
Cómo verlo en Crunchyroll y Netflix
Para alegría de la comunidad, tanto Crunchyroll como Netflix han confirmado que tendrán la Temporada 2 en su catálogo:
- En Netflix: Si ya viste la primera parte ahí, solo tienes que buscar el título y añadirlo a “Mi lista”. Se espera que los episodios se liberen en formato simulcast o en bloques según la región.
- En Crunchyroll: La plataforma del “sol naranja” también emitirá los episodios, lo que garantiza una excelente traducción en los subtítulos y disponibilidad inmediata tras la emisión en Japón.
Sinopsis
La trama nos sitúa inmediatamente después del final de la primera entrega. Caimán y Nikaido se ven obligados a profundizar en sus vínculos mientras la “Familia de En” intensifica la búsqueda de los responsables de la muerte de sus miembros. El secreto de la transformación de Caimán está a punto de revelarse, pero el precio a pagar podría ser la cordura de nuestros protagonistas.
Lista de personajes
- Caiman: El protagonista con cabeza de lagarto que busca su pasado.
- Nikaido: La experta en combate y dueña del Hungry Bug.
- En: El poderoso líder de los hechiceros obsesionado con los hongos.
- Shin y Noi: Los ejecutores estrella de la familia En.
- Fujita: El joven hechicero que busca su lugar en el mundo.
- Ebisu: La excéntrica y peligrosa aliada de la familia En.
- Kasukabe: El científico que conoce los secretos más oscuros de la magia.
De qué trata la Temporada 2
Esta temporada se adentra en el arco de la “Búsqueda de la Identidad”. Veremos cómo Caiman empieza a tener visiones más claras de quién era antes de ser transformado. Además, el conflicto entre los residentes de “The Hole” y los hechiceros escalará a una guerra total, introduciendo nuevos tipos de magia y criaturas aún más grotescas que en la primera parte.
Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Dorohedoro”
Ficha técnica
- Título: Dorohedoro - Temporada 2.
- Fecha de estreno: 1 de abril de 2026.
- Plataformas: Netflix y Crunchyroll.
- Creador original: Q Hayashida.
- Género: Seinen, Acción, Fantasía oscura, Gore.
- Idioma: Japonés con subtítulos y doblaje al español.