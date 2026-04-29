Crunchyroll y Netflix estrenan el capítulo 7 de la Temporada 2 de “Dorohedoro” este miércoles 29 de abril. El mundo de “Dorohedoro” vuelve con más humo, magia y caos del que recordábamos. Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas el estreno más esperado del 2026 con sus nuevos episodios.

Hora de estreno del capítulo 7 de la Temporada 2 de “Dorohedoro”

El capítulo 7 de la temporada 2 de “Dorohedoro” se estrena este el miércoles 29 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 8:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Perú: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Paraguay: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

El estreno oficial del capítulo 7 de la segunda temporada será este 29 de abril. Las cuentas oficiales han disipado cualquier duda, marcando este día como el regreso triunfal de la serie. ¡Prepara las gyoza porque el caos empieza puntualmente!

Dónde ver la Temporada 2 de “Dorohedoro”

Vía Crunchyroll y Netflix

En un movimiento poco común pero muy beneficioso para los fans, la serie contará con una distribución masiva en Netflix y Crunchyroll. Podrás seguir las nuevas aventuras de los “limpiadores” de En y los habitantes de El Hoyo a través de las plataformas líderes, asegurando calidad 4K y doblaje al español desde el primer día.

Cómo verlo en Crunchyroll y Netflix

Para alegría de la comunidad, tanto Crunchyroll como Netflix han confirmado que tendrán la Temporada 2 en su catálogo:

En Netflix: Si ya viste la primera parte ahí, solo tienes que buscar el título y añadirlo a “Mi lista”. Se espera que los episodios se liberen en formato simulcast o en bloques según la región.

Si ya viste la primera parte ahí, solo tienes que buscar el título y añadirlo a “Mi lista”. Se espera que los episodios se liberen en formato o en bloques según la región. En Crunchyroll: La plataforma del “sol naranja” también emitirá los episodios, lo que garantiza una excelente traducción en los subtítulos y disponibilidad inmediata tras la emisión en Japón.

Sinopsis

La trama nos sitúa inmediatamente después del final de la primera entrega. Caimán y Nikaido se ven obligados a profundizar en sus vínculos mientras la “Familia de En” intensifica la búsqueda de los responsables de la muerte de sus miembros. El secreto de la transformación de Caimán está a punto de revelarse, pero el precio a pagar podría ser la cordura de nuestros protagonistas.

Lista de personajes

Caiman: El protagonista con cabeza de lagarto que busca su pasado.

El protagonista con cabeza de lagarto que busca su pasado. Nikaido: La experta en combate y dueña del Hungry Bug.

La experta en combate y dueña del Hungry Bug. En: El poderoso líder de los hechiceros obsesionado con los hongos.

El poderoso líder de los hechiceros obsesionado con los hongos. Shin y Noi: Los ejecutores estrella de la familia En.

Los ejecutores estrella de la familia En. Fujita: El joven hechicero que busca su lugar en el mundo.

El joven hechicero que busca su lugar en el mundo. Ebisu: La excéntrica y peligrosa aliada de la familia En.

La excéntrica y peligrosa aliada de la familia En. Kasukabe: El científico que conoce los secretos más oscuros de la magia.

De qué trata la Temporada 2

Esta temporada se adentra en el arco de la “Búsqueda de la Identidad”. Veremos cómo Caiman empieza a tener visiones más claras de quién era antes de ser transformado. Además, el conflicto entre los residentes de “The Hole” y los hechiceros escalará a una guerra total, introduciendo nuevos tipos de magia y criaturas aún más grotescas que en la primera parte.

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Dorohedoro”

Ficha técnica